OPET NA KLUPI

Novi šamar za Dominika Livakovića! Sad je i njemu jasno da ovako više ne ide...

Zagreb: Hrvatski reprezentativci dolaze na trening
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
25.10.2025.
u 16:28

Girona je primila tri pogotka od Ovieda a vratar hrvatske nogometne reprezentacije ponovno je ostao bez nastupa

U derbiju začelja španjolske La Lige, susretu 10. kola u kojem su se sastali do ove subote posljednji na ljestvici nogometaši Girone i Ovieda, nije bilo pobjednika nakon odigranih 3-3. Sve je bilo spremno za veliki preokret Girone koja je do 64. minute gubila 0-2 te je u 90. minuti zabila pogodak za 3-2. Oviedo je ipak uhvatio bod golom u 97. minuti.

Oviedo je poveo u 38. minuti nakon što je Urugvajac Vinas bio precizan s bijele točke. Nakon primljenog pogotka domaćin je bio aktivniji te je daleko više napadao, ali se u uvodnom dijelu nastavka ponovno zatresla mreža Girone. Nakon kornera je Rondon glavom pogodio za 2-0.

Vrlo brzo je Getafe smanjio. Njegov legendarni napadač Stuani je u 64. minuti realizirao jedanaesterac za 1-2. Preokret je uslijedio u završnici. S vrha šesnaesterca je Ounahi u 84. minuti zabio za 2-2, dok je na tom igraču u 90. hrvatski nogometaš Josip Brekalo napravio dvojbeni prekršaj za novi jedanaesterac, a Stuani je bio strijelac za 3-2. Girona ipak nije zadržala vodstvo već je Carmo u 97. bio strijelac za konačnih 3-3. Ovaj rezultat ostavio je obje momčadi na posljednje dvije pozicije na ljestvici. Za goste je Brekalo zaigrao od 76. minute, dok je na klupi Girone i ovaj put ostao hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković.

Ključne riječi
Vatreni Girona Dominik Livaković

