Novi Maksimir koštat će do 100 milijuna eura. Tomašević: 'Razgovori s Kaptolom bliže se kraju'

Posao se odužuje

Nizozemci negoduju: 'Ivanušec je mislio da će u subotu biti u avionu, ali Dinamo ne želi surađivati'

Ugovor Ivanušeca i Dinama vrijedi do ljeta 2026. godine, a pretpostavlja se da je s Feyenoordom dogovorio četverogodišnji ugovor, uz isplatu 8.5 milijuna eura odštete, plus bonuse. To znači da će Dinamo na njemu zaraditi 5.5 milijuna eura i više