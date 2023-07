Brnjac, Tomašević i Puljak održali sastanak na temu obnove Maksimira i Poljuda

ante ćorić

Bomba sa sjevera! Varaždin dovodi bivšeg najvećeg talenta HNL-a kojem su tepali da je novi Modrić?

Nedavno se spominjao njegov povratak u Hrvatsku, navodno su ga zvali Rijeka i Hajduk. No, rekao je da, ako se vrati u Hrvatsku, da to može biti samo Dinamo. Je li došlo do preokreta doznat ćemo u danima koji slijede.