Novi direktor US Opena hrvatskog je podrijetla: Igrao je i finale Grand Slama

Bivši profesionalni tenisač Eric Butorac novi je direktor posljednjeg Grand Slam turnira teniske sezone - US Opena. Zamijenit će Staceyj Allaster koja će od sada obnašati samo funkciju predsjednice Teniskog saveza SAD-a. Butorac je istovremeno i izvršni direktor USTA-e (američkog teniskog saveza) za odnose s igračima i poslovnog razvoja te bivši profesionalni igrač.

Najzapaženije partije pružao je u konkurenciji parova gdje je 2014. igrao i finale Australian Opena s Ravenom Klaasenom, no poraženi su od blizanaca Boba i Mikea Bryana. Tijekom 14-godišnje profesionalne karijere osvojio je 14 ATP titula u konkurenciji parova.

Butorac ima i hrvatskih korijena, a u tenis ga je uveo njegov otac Tim koji je predsjednik teniskog kluba u Rochesteru. Ovo mu neće biti prva ovakva uloga budući da je 2022. bio direktor i Masters 1000 turnira u Cincinnatiju. Nakon što je potvrđeno kako će postati direktor jednog od najvećih teniskih turnira na svijetu rekao je:

- Vrlo sam uzbuđen i zahvalan što ću biti direktor US Opena. Na puno načina ovo je ostvarenje mojih snova i kulminacija mog života i karijere u tenisu. Počašćen sam što mogu naslijediti i nastaviti rad svoje najveće mentorice Staceyj Allaster. Dugujem mu veliku zahvalnost jer od njega sam naučio više nego što sam mogao zamisliti. Sada jedva čekam nastaviti rast i uspjeh US Opena u budućnost.

Butoac je posljednjih godina bio i glavni čovjek US Opena kad je u pitanju organizacija turnira mješovitih parova koji su pod njegovim vodstvom dosegnuli rekordnu gledanost.