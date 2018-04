Nova sezona Ultimate Fightera donosi okršaj Miočića i Cormiera u trenerskoj ulozi

Tek je nekoliko dana ostalo do početka emitiranja 27. sezone Ultimate Fightera, u kojoj ulogu trenera imaju najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a Stipe Miočić i prvak poluteške kategorije Daniel Cormier.

The Ultimate Fighter: Undefeated pratite ekskluzivno na Fight Channelu! Prvu epizodu ne propustite u petak, 20. travnja u 21h.

U nadolazećoj sezoni nastupa 16 boraca, a ono što im je zajedničko je da se niti jedan od njih još nije susreo s porazom u svojoj profesionalnoj karijeri. Miočić i Cormier oni su koji ih vode kroz ovaj turnir, odnosno svaki u svom timu ima po četiri borca unutar svake kategorije, koji će se boriti za ugovor s najprestižnijom svjetskom MMA promocijom.

Osam boraca perolake i osam boraca lake kategorije živjet će nekoliko tjedana u djelomičnoj izolaciji od vanjskog svijeta i bit će podijeljeni u dva tima.

Ako niste upoznati s formatom Ultimate Fightera, u pitanju je kombinacija reality i borilačkog showa. Borce se podjednako prati u kući gdje svi zajedno žive te tijekom treninga, koji su odvojeni po timovima, ali se održavaju u istoj dvorani. Na kraju svake epizode održava se po jedna borba te je kroz cijelu epizodu fokus na sudionicima iste. Prvih osam borbi bit će održano međusobno između Stipinih i Cormierovih boraca, dok je kasnije moguće i da se sastanu borci iz istog tima, u slučaju da njih ostane više u turniru nakon prve runde.

S druge strane, uvijek su najzanimljiviji faktor Ultimate Fightera bili treneri te su nerijetko oni bili ti zbog kojih su se pratile sezone. Tako su kroz trenerske uloge prošli ponajbolji UFC borci poput Brocka Lesnara, Jona Jonesa, GSP-a, Ronde Rousey, Conora McGregora, Franka Mira, Juniora dos Santosa, Frankieja Edgara, B.J. Penna, Chaela Sonnena, Justina Gaethjea, Eddieja Alvareza i mnogih drugih.

Gledatelji su do sada imali prilike vidjeti 26 sezona, od onih s prijateljskim odnosom između trenera, onih s blagim rivalitetom uz povremena podbadanja, preko onih sa žestokim rivalitetima već od ranije pa sve do onih gdje je rivalitet među trenerima graničio s čistom mržnjom.

Ove sezone će najvjerojatnije izostati ono što je često donosilo gledanost, a to su verbalni ili čak fizički sukobi između trenera, s obzirom na to da su Miočić i Cormier inače u jako dobrim međusobnim odnosima. Nema sumnje kako će UFC nastojati stvoriti neki rivalitet, no sumnjamo da će im to kod Miočića upaliti. Cormier je inače majstor trash talka, koji to zapravo radi na simpatičan način te će toga vjerojatno biti, a pošto je Stipe poznati “zafrkant”, takav način bi na kraju mogao dovesti do zabavnog prepucavanja dvaju trenera.

No ono što je sigurno je to da će ovo biti najgledanija Ultimate Fighter sezona u Hrvatskoj, a i šire, koja će fanovima kroz dvanaest 60-minutnih epizoda dati jedinstvenu priliku pogledati kako se “najopakiji čovjek na planeti” snašao u ulozi trenera.

A po završetku Ultimate Fightera, Miočić i Cormier će se vratiti u oktogon i odmjeriti snage 7. srpnja na UFC 226 priredbi u T-Mobile Areni u Las Vegasu u borbi koja već sad slovi kao jedna od najvećih u povijesti UFC-a!

The Ultimate Fighter: Undefeated

Team Miocic:

Stipe Miocic

Chris Camozzi

Dustin Jacoby

James Krause

Marcus Marinelli

Team Cormier:

Daniel Cormier

Javier Mendez

Cain Velasquez

Bob Cook

Leandro Vieira

Deron Winn

Borci:

Perolaka kategorija: Jay Cucciniello, Tyler Diamond, Brad Katona, Bryce Mitchell, Suman Mokhtarian, Dulani Perry, Kyler Phillips, Ricky Steele

Laka kategorija: Thai Clark, Joe Giannetti, John Gunther, José Martinez Jr., Luis Peña, Richie Smullen, Mike Trizano, Allan Zuniga