Miočić otkrio pozadinu i detalje sukoba s UFC-om: 'Dana me ne poštuje!'

Stipe Miočić posljednjih se dana sve više pojavljuje u medijima, napokon dobiva pozornost koju je svojim sjajnim sportskim postignućima zaslužio još puno ranije.

Tako je gostovao u emisiji "Get up", a voditeljicu je zanimalo nešto više o njegovu sukobu s čelnikom UFC-a Danom Whiteom. Naime, svima koji imalo prate taj sport jasno je da odnosi među njima nisu dobri. Posebno se to osjetilo prije borbe s Francisom Ngannouom kada UFC nije stao iza svog prvaka nego je uzdisao Kamerunca.

Zbog čega vam UFC ne pomaže?, upitala je voditeljica Miočića.

[video: 23527 / ]

- Ne mogu to reći, pomažu oni meni, ali malo. I jasno mi je da se ponekad "nabrijavaju" borbe i neki borci, ali ne možete me ostaviti baš tako, rekao je Miočić pa dodao:

- Nadam se da problem nije osobne naravi. Mislim da sam dobar momak i da nisam napravio ništa loše. A ne znam, možda sam napravio nešto čega nisam ni svjestan.

Nakon pobjede protiv Ngannoua nije dozvolio da mu White stavi pojas. Zašto?

- Nisam želio da mi on stavi pojas. Htio sam da to napravi netko tko me poštuje, a to je bio moj trener, moj čovjek. Dana me ne poštuje, rekao je Miočić te rukama pokazao da su njih dvojica jednostavno na suprotnim stranama.