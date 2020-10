Nisu sve prijateljske utakmice bezvezne, ova je Daliću puno dala

Jose Mourinho svojedobno je izjavio da bi trebalo zabraniti prijateljske utakmice, no nakon utakmice naše reprezentacije u Švicarskoj sigurni smo da se naš izbornik Zlatko Dalić s njime ne bi složio. Doduše, i sami smo se pitali kakav je smisao igrati jaku prijateljsku utakmicu prije dva službena nastupa, protiv Švedske i Francuske. Dalić i njegovi igrači dali su nam dobre odgovore, ta je utakmica još kako dobro poslužila i Daliću, ali i igračima koji su dobili priliku. Izbornik je spoznao da ima u svom kadru igrača koji mogu uskočiti, koji mogu dobro odigrati i kad glavnih “vedeta” nema na terenu, da će na njih moći računati i kad bude ubuduće slagao udarnu postavu, zacijelo već za utakmice sa Švedskom i Francuskom.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 08.10.2020., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening uoci utakmice sa Svedskom u Ligi nacija. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

O vrataru Livakoviću ne treba trošiti riječi, Dalić je očito prepoznao da bi moglo biti opasno sa Švicarcima i ostavio je svoju jedinicu na golu. To mu se isplatilo, Livi je skinuo dvije velike prilike, kod Gavranovićeva pogotka nije mogao ništa, no da se otišlo na dva, tri razlike u prvom dijelu, teško bismo se izvukli. No on je dobitak od prvog dana kada je stao među reprezentativne vratnice.

U utakmici u St. Gallenu ima još puno pozitivnog. Hrvatska je dosad, još od odlaska Jarnija, tražila pravog lijevog beka. A sad možda ima i dvojicu koji bi mogli postati sjajni u reprezentaciji. Dario Melnjak iz turskog Rizespora i u prošlim je akcijama bio dobar, a sada je bio i više od toga. Vidi se da ima iskustva, da se zna postaviti, “pročitati” kada ići naprijed, a kada ostati. No i Domagoj Bradarić opako se nametnuo iako nije igrao na svojoj poziciji lijevog beka, nego na krilnoj poziciji. I sve je oduševio, a za to ima zasluge i Dalić. Na toj ofenzivnoj poziciji ipak je manje opterećenje, Dalić ga je ovako opustio, oslobodio i dobio je puno. No lijevi bek Lillea morat će se dokazati i na svojoj poziciji, u obrani. Sad barem Dalić ima o čemu razmišljati, oko čega dvojiti. I zato je ta utakmica sa Švicarskom dobro došla.

Na desnom beku, koji nam je sad odjednom, kad nema Vrsaljka, još i veća boljka od lijevog, isprobao je Filipa Uremovića, iako je on po vokaciji stoper. I defenzivno je stoper Rubina iz Kazanja bio jako dobar, čvrst, a nismo ni očekivali od njega probijanja u Vrsaljkovu stilu, iako je i to nekoliko puta dobro napravio. Jedvaj, koji je ušao umjesto njega, očito nije u formi jer u Leverkusenu nije ni blizu prvog sastava.

Badelj, Kovačić i Brekalo već su konstante u našoj nacionalnoj vrsti i nisu nikad bili upitni, kao ni Petković koji je sve spremniji, tu su i stoperi Vida i Ćaleta-Car. Vida je očito ispao iz forme, nije briljirao ni stoper Olympique Marseillea, koji je bio prespor za Gavranovića. Dejan Lovren ostao je na klupi, ali on je daleko iznad naših ostalih stopera.

Mario Pašalić u srijedu je bio puno bolji nego u prethodnim nastupima. Zacijelo i zato što je konačno dobio priliku igrati bliže suparničkom golu, kao što igra i u Atalanti, i svojim prvijencem za Hrvatsku skinuo je i taj “urok”. I sad će i tu Dalić morati misliti, na klupi je bio Vlašić, koji je u sjajnoj formi, a igra na toj istoj poziciji. Bit će “gužve” za ulazak u prvih 11, ne treba zaboraviti da su tu još i Modrić, Brozović i Perišić, koji su protiv Švicarske malo igrali.

Konačno je priliku dobio i Ante Budimir, izbornik mu je dao minutažu, a iskusni centarfor pokazao je da može biti od velike koristi.

