Niko Kovač uhvatio bod protiv Bayerna, još uvijek može uhvatiti plasman u Ligu prvaka

Bayern time nije iskoristio raniji remi Bayera ove subote pa Bavarci i dalje imaju šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Bayer. Borussia (D) je na osmom mjestu ljestvice. Prvu dobru šansu imali su gosti iz Dortmunda kada je Brandt pogodio vanjski dio mreže, a nakon toga, pa sve do kraja prvog dijela, potpuno je dominirao Bayern. Krenulo je sve šansom Sanea u 20. minuti, kao i Kanea vrlo brzo nakon toga. Od samog početka prilično je inspiriran bio gostujući vratar Kobel koji je zaustavio te nalete, kao i šanse Olisea i Kanea u završnici prvog dijela. Zaprijetio je Borussiji (D) i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je u 36. minuti, nakon kornera, glavom pucao preko vrata.

Nakon svih propuštenih prilika domaćina u 48. minuti je povela Borussia (D). Kim Min-Jae je vrlo loše reagirao i dozvolio je Beieru da se ubaci ispred njega na drugoj vratnici, a igrač Borussije (D) je potom lakoćom pogodio za gostujuće slavlje. U 56. minuti je Anton bio blizu efektnog autogola, ali je pogodio vlastitu gredu, no Bayern je ipak izjednačio u 65. minuti. Strijelac za 1-1 je bio Guerreiro, bivši igrač Borussije (D), dok je samo četiri minute kasnije već bilo 2-1 za Bayern nakon gola Gnabryja. Pritom je asistent bio Stanišić.

Do boda je Borussia (D) stigla u 75. minuti. Guirassy je okrenut leđima suparničkim vratima, kao i s dvojicom igrača na leđima, vratolomno uputio udarac kojeg je obranio domaći vratar Urbig. No, lopta se odbila do Antona koji ju je zakucao u mrežu za 2-2.

Do kraja su i jedni i drugi imali dosta prilika za treći pogodak i sva tri boda, ali je derbi ipak završio bez pobjednika. Stanišić je za Bayern odigrao cijelu utakmicu.