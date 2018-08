Nikada nisam bio najbrži ili fit, ali sve sam radio glavom

O, ti si onaj lik koji je postigao onaj pogodak? – prilazili bi s tim pitanjem ljudi u Zagrebu Aaronu Foxu.

Poznat je on u hokejaškim krugovima jer mnogo je vremena proveo u Medveščaku. Prvo kao igrač, potom sportski direktor, a sada je i trener. No slava je krenula u igračkim danima kada je u jednoj utakmici još 2009. godine podigao pak palicom i ubacio ga u mrežu.

– Bilo je zabavno, ali najviše mi se kod tog gola svidjela reakcija navijača i spikera. Bio je to dobar trenutak – prisjeća se Aaron pa nabacuje još lijepih trenutaka koje pamti iz svih ovih godina u zagrebačkom klubu.

Igrači vole igrati za Douga

– Sjećam se odličnih vremena iz moje prve godine kao igrača tu. Podrška navijača bila je odlična. Energija je bila sjajna, gubili smo, ali oni su navijali za nas i to želimo vratiti. Budemo li igrali strastveno i sa srcem, navijači će to cijeniti. To je bio identitet koji smo htjeli stvoriti od početka. Sjećam se i prve utakmica protiv CSKA u KHL-u. Pobijedili smo jednu od najjačih momčadi. Tada nismo znali da možemo igrati na toj razini, momčad smo sastavili u tri mjeseca i nismo imali pojma hoćemo li se moći natjecati u toj ligi. To je bio poseban osjećaj – prisjeća se s osmijehom novi trener Medveščaka.

Foxova uloga u brlogu odjednom je postala još bitnija. On sada bira, kupuje i trenira svoje igrače... A zadovoljan je spremom s kojom su došli na pripreme.

– To se često događa u Europi, većina trenera bira svoje igrače. Pokušavamo stvoriti nešto što je dobro za klub i igrače. Moram reći da sam zadovoljan što su igrači došli u dobroj formi. To je jako bitno, a krenuli smo s pripremama malo kasnije od drugih. Zbog ovog hrvatskog vremena i situacije s arenom u kojoj igramo sve se malo produljilo pa smo dali dečkima još tjedan dana odmora.

Sastavio je Fox dobru momčad. Neka su imena ostala, neka došla.

– Sondre se vraća, on nam je ključni igrač od prošle sezone. Drago mi je da se i ti stari vraćaju, pomoći će, a novi igrači izgledaju dobro, u formi su, imaju vještine, ali teško je znati što će biti. No sigurno je da ih ne bih uzeo da nisam vjerovao u njih – kaže Fox koji će uz sebe na klupi imati Douglasa Bradleyja koji je prošle sezone bio prvi trener. Sada dolazi u ulozi pomoćnog.

– On je fantastičan, strastven je. Ima takvu osobnost, igrači vole igrati za njega, prvi dolazi, zadnji odlazi s leda. Voli s njima raditi jedan na jedan nakon treninga. Neka je dobra aura oko njega. Rekao mi je da mu je prošla sezona bila najzabavnija za treniranje, ma bit će ovo lijepa suradnja.

A kako je do suradnje i ideje došlo? E, to je pomalo duga priča...

– Kao sportski direktor angažiram sve trenere. Proveo sam dosta vremena s njima. Mislim da tako svi počinju, jednom su igrači pa imaju interes da rade tako nešto. I prošle sezone, kada smo otpustili Camerona i odlučili vratiti Douga, ja sam uskočio na klupu. Gubili smo devet utakmica zaredom i onda smo pobijedili Villach s 9:3. – kaže Fox koji je tada sjeo na klupu Medveščaka jer se čekao dolazak Bradleya ...

– Kada su ga pokupili na aerodromu, rekli su mu da može se vratiti doma. “Fox je pobijedio, ne trebamo te.” I to je bila naša interna šala. Kada je on došao, utakmice su bile bitne, nije baš dobro znao igrače i ja sam tada bio s njim na klupi. Htjeli smo ga vratiti sada, porazgovarali smo i to je bila dobra odluka za klub. Zajedno ćemo biti dvoglavo čudovište: Doug će imati dosta odgovornosti, on će dati nešto svoje, ja ću ubaciti neke svoje stvari – objasnio je Aaron koji vjeruje da ovaj projekt može uspjeti.

– Kao igrač nikada nisam najbrže klizao, nisam bio previše fit, ali sve što sam napravio, napravio sam s glavom i osjećajem za hokej i sada mi je logično da bih u ovome trebao biti dobar.

Nema razloga da ne bude, klub, ali i igrače dobro poznaje, u Medveščaku je kao doma, baš kao i u Zagrebu u kojemu se dobro snalazi.

– Nema boljeg grada u Europi za život. Imam ženu i dvoje djece i ne možeš kupiti sigurnost, a oni mogu biti vani i do ponoći a da se ne boje. Uz to, hrana je ovdje odlična. Školski sustav dobar je za moju djecu. Uživam biti ovdje, osjećam se kao doma više nego bilo gdje drugdje. Moj je sin rođen u Beču, kći u Innsbrucku, ali ona zna jedino Zagreb, došla je kada je imala dva mjeseca. Ovo možemo smatrati domom, trenutačno – zadovoljno kaže Aaron koji je imao i kratki odmor prije početka priprema.

Odmor od tri tjedna na obali

– Moji praznici često znače biti negdje drugdje, a ne u Zagrebu. Mobitel se ne gasi i radim veliki dio posla kada sam kao na godišnjem, ali bio sam tri tjedna na obali, a onda su nam krenuli kampovi i pripreme.

Svih ovih godina hrvatski jezik baš i nije naučio...

– Nisam onoliko koliko bi trebao, ali snalazim se tu i tamo. Nije baš lagan jezik. Govorim fluentno engleski i njemački, malo znam hrvatski, ali ne onoliko koliko bih volio.

No zato filozofiju hokeja dobro razumije, baš kao i EBEL-a u kojemu će Medveščak nastupati ove sezone. Ambicije su velike.

– Lijepo je imati dobre igrače tu, to je dobar start. Sve ovisi o tome kako će se novi igrači uklopiti i, ako nastavimo na ovoj razini, nadam se da ćemo biti u top 6. Ako budemo dobro igrali, mogli bismo igrati i lijep playoff – zaključio je Fox koji prvi test u EBEL-u ima 19. rujna na gostovanju kod Fehervara.