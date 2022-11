Nijemci otkrili stanje Gvardiola, trener: Izgleda kao boksač nakon 12 rundi

Najskuplji hrvatski nogometaš Joško Gvardiol napustio je teren u jučerašnjem susretu Bundeslige između RB Leipziga i Freiburga zbog potresa mozga.

Bila je to nesretna ozljeda, jer se vatreni stoper sudario s kapetanom svoje momčadi, Willijem Orbanom.

Prvo mu se pomoć ukazivala na travnjaku, da bi kasnije krvavog lica izašao iz igre i završio na pregledu u bolnici. Problematična situacija za Zlatka Dalića, manje od dva tjedna uoči Mundijala.

Njegovu ozljedu komentirao je trener Leipziga Marco Rose nakon utakmice.

- Čuo sam da mu je slomljen nos. Natečeno mu je područje oko oka. Nalikuje na boksača nakon dvanaest rundi protiv jakog protivnika - izjavio je po pobjedi Leipziga 3:1.

🗣️ Marco Rose gives an injury update on Joško Gvardiol: "From what I've been told, he's likely suffered a broken nose."



Speedy recovery, Joško! 🙏#RBLSCF pic.twitter.com/CzYEAfOke3