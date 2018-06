Neymara suigrači štede, a za dvoboj s vatrenima otpada i Renato Augusto

Prijateljska utakmica Hrvatske i Brazila kao priprema za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji bitna je za obje strane, no nitko toliko ne obraća pozornost na nju koliko na to hoće li ili ne igrati Neymar. Istrči li u nedjelju na Anfield (16 sati), bit će to pravi ispit za izabranike Zlatka Dalića.

No, po svemu sudeći, PSG-ov Brazilac bit će na poštedi jer ga još uvijek muči ozljeda noge, a i propustio je trening koji se održao u četvrtak poslijepodne.

No i bez njega Brazil može napraviti dosta jer izbornik Tite kompletirao je svoju momčad za SP. Sva 23 igrača okupila su se na pripremama i bore se za svoje mjesto u prvih 11.

Ne zna se mnogo o tome što se događa u brazilskim redovima jer su treninzi zatvoreni. Suigrači štede Neymara na treninzima, barem se tako našalio Danilo koji je s Neymarom igrao u Santosu.

Izgledno je i da će Brazilci u susret s Hrvatskom ići i bez 30-godišnjeg veznjaka Renata Augusta koji bi trebao dobiti odmor do kraja tjedna kako bi se oporavio od ozljede koljena.

Naime, na treningu u četvrtak Tite je koristio Philippea Coutinha i Gabriela Jesusa No možda se i ovi igrači koji su sada otpali do druge pripremne utakmice potpuno oporave jer Brazil još igra u Beču protiv Austrije 10. lipnja.