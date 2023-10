Nevjerojatan preokret Manchester Uniteda: U sudačkoj nadoknadi spasili su se od nastavka sramote

Bio je Manchester United pred trećim porazom u nizu jer je zaostatak 0-1 imao sve do 93. minute. Prije ove subote gubio je od Crystal Palacea u prvenstvu te od Galatasarayja u Ligi prvaka. Jensen je u 26. minuti doveo Brentford u vodstvo i gosti su vodili sve do 93. minute kada je ulogu velikog junaka na sebe preuzeo 26-godišnji Škot Scott McTominay koji je zabijao u 93. i 97. minuti za slavlje domaćina. Manchester United je upisao četvrtu ligašku pobjedu u sezoni, ali uz to ima i četiri poraza.

Drugu prvenstvenu pobjedu u nizu, a treću ukupno, upisao je Chelsea koji je u gostima pobijedio Burnley 4-1. Odobert je u 15. minuti doveo Burnley u vodstvo, ali je uslijedio preokret u vidu čak četiri gostujuća gola. Prvo je Al Dakhil pogodio vlastitu mrežu, dok su u nastavku za Chelsea pogađali Palmer, Sterling i Jackson.

Tek drugu pobjedu u sezoni ostvarili su igrači Evertona koji su ovaj put, na uvjerljivi način, svladali pred svojim navijačima Bournemouth s 3-0. U prvom poluvremenu strijelci su bili Garner u osmoj i Harrison u 37. minuti, a sve je zaključeno kada je Doucoure nakon sat vremena igre postavio konačnih 3-0.

U prvom ogledu ovog kola nogometaši Tottenhama su nastavili s dobrim igrama, u gostima su s 1-0 svladali novog prvoligaša Luton. Pobjeda je time značajnija za Tottenham jer su je ostvarili s igračem manje. Krajem prvog dijela, kod rezultata 0-0, dva žuta kartona je zaradio Bissouma. Pogodak odluke Tottenham je dao početkom drugog dijela. U 52. minuti, nakon lijepog driblinga i asistencije Maddisona, za tri boda je pogodio Van de Ven.

U nedjelju su na programu sljedeće utakmice Brighton - Liverpool, West Ham - Newcastle, Wolverhampton - Aston Villa, dok veliki derbi igraju Arsenal i Manchester City.