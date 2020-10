Nema kraja agoniji: Hrvatska i Zagreb još će se dugo sramotiti

Dinamo je remijem s Feyenoordom otvorio Europsku ligu, polovičan je to uspjeh koji ipak ostavlja nadu da bi plavi mogli u svojoj skupini igrati bitnu ulogu. I dok se tu može pronaći objektivnog optimizma, nema ga nimalo oko stadiona na kojem se, eto, odigrala još jedna europska utakmica. I bojimo se da će se igrati još dugo, ili bar dok HNS i Uefa budu izdavali licencije za njega ili dok, ne daj Bože, netko tamo ne strada. Novi stadion ne postoji ni u kakvim planovima, prije svega onim političkim, kod onih koji bi trebali odlučiti što će biti s tim Maksimirom ili stadionom u Zagrebu na bilo kojem mjestu. Grad treba stadion, ne mora biti megalomanski kakav se počelo raditi za vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana, ali ovaj grad zaslužuje stadion za 20-30 tisuća gledatelja.

Vulkan za 122 milijuna

Bilo je u bližoj i daljoj povijesti nekoliko idejnih rješenja, no sve je ostalo samo na ideji arhitekata entuzijasta koji su ponudili rješenja. Jedno od rješenja stiglo je od arhitekta Hrvoja Njirića, dobro se sjećamo futurističkog izgleda “Plavog vulkana” koji bi niknuo na Kajzerici.

– Ništa se s tom idejom nije dogodilo, nije ni odbijena ni razmatrana. Mi smo u to vrijeme ponudili rješenje koje je bilo znatno jeftinije od ostalih koje su se pojavljivale, tada bi koštao 122 milijuna eura, no danas je druga priča, druge su cijene i sad doista ne znam koliko bi stajao takav projekt – kazao nam je Hrvoje Njirić koji drži da Maksimir i nije pravo rješenje kad bi išlo u gradnju novog stadiona.

– Pustimo sad što bi želio klub, navijači ili bilo tko, no Maksimir nije lokacija koja zadovoljava sve ostale uvjete, tamo nisu moguće zadovoljavajuće prometnice, nema prostora za parkirališta, cijela infrastruktura na tom području nije dobra, pustimo sad priče o tome tko je veći ili manji dinamovac jer želi ili ne stadion u Maksimiru. Znam da ima svakakvih ideja, ali nema čarobnog štapića kojim bi se ti problemi riješili. Stihijski svatko iznosi nekakve ideje i rješenja, ali o svemu je bespotrebno pričati kad osnovne stvari nisu riješene. Prije svega ne postoji institucija koja se bavi tim problemom, u bilo kojem, pa i političkom smislu – kaže Njirić.

Očito je da ćemo do daljnjega biti osuđeni na ovakav stadion.

– Nije se dosad napravilo ništa, da se u to ozbiljno krene, naša struka će rado ponuditi rješenja. No, ovako će se i dalje skanjivati izbornik Zlatko Dalić ili Dejan Lovren, sramotit ćemo se pred Šveđanima kao nedavno, ili prekjučer pred Nizozemcima – zaključio je arhitekt Hrvoje Njirić.

Nedavno je drugi arhitekt, Otto Barić, ustvrdio se u Maksimiru može napraviti stadion za 40 milijuna eura, ali južnije od današnjeg. Dinamo je pak imao i ideju da se napravi na Sveticama, bilo je i ideja u Blatu, još ranije je Dinamo sam želio svojim novcem napraviti mali stadion za 9000 gledatelja na Kajzerici, ali mu Grad to nije dao. Kao što mu ni sada ne želi vratiti zemljište na kojem je Maksimir.

Dajte Dinamu zemljište

– Našao bi se novac, bilo kreditnim linijama, bilo ulagačima, ali mi sami tu sada ne možemo baš ništa – kazao je član uprave Dinama Krešimir Antolić.

Dinamo samo može krpati rupe u derutnom maksimirskom betonu i čekati da se u Gradu Zagrebu nešto pokrene. I nije tu stvar samo u jednom čovjeku, u gradonačelniku Bandiću čijih smo se obećanja o stadionu naslušali. No ne odlučuje on ili samo on, o tome odlučuju sve političke stranke u gradskoj Skupštini, a njih to uopće ne zanima. Baš se ništa tu nije napravilo i nitko ne može ni naslutiti kad će se to dogoditi, nije ni promjena gradske vlasti nikakav jamac da će se nešto napraviti jer, tko god bude imao većinu u gradu, taj i sad sjedi u Skupštini i nije podignuo glas za stadion. Možda bude pred lokalne izbore, ali kad prođu, uvjereni smo da će sve to ponovno otići u zaborav. Taj Maksimir je nekakav vrući krumpir kojem nitko ne želi ni blizu. Pa ako je već tako “vruć”, ako u Dinamu tvrde da bi mogli sami napraviti stadion, neka Grad taj krumpir uvali Dinamu, neka mu preda zemljište pa onda klub može sam u koštac s velikim problemom. Ovako može samo čekati i kukati i ne mora se nadati da će politika napraviti bilo što osim prodavati priče da je bolje da se rade vrtići, bolnice... I to ne samo gradska politika, ni ona državna nije ništa bolja niti je nešto poduzela. Da, trebaju nam vrtići i bolnice, ali treba nam i stadion, bilo gdje u Zagrebu.