Ovo što su dinamovci napravili Bjelici gotovo se ne pamti u nogometu

Ne sjećamo se kad su igrači jedne momčadi odbili ponudu trenera da navečer nakon utakmice ne odu na piće, bar nakratko proslaviti naslov prvaka. Igrači Dinama zahvalili su novom treneru Nenadu Bjelici na toj ponudi, očito im je jako stalo do posljednje utakmice sezone, današnjeg finala Kupa s Hajdukom u Vinkovcima (19 sati, HTV 2). Dojam je da je posebno motiviran Mario Gavranović. On je ove zime došao u Dinamo iz Rijeke, a na Rujevici okitio se dvostrukom krunom. Sad bi to jako želio i s Dinamom.

Dokazati se i Švicarcima

- Osvajanje naslova prvaka jako me razveselilo, došao sam s ciljem da osvojimo i naslov, a sada želimo u toj važnoj današnjoj utakmici osvojiti i dvostruku krunu, to bi dosta bilo nešto veliko za mene, dvije godine zaredom osvojiti duplu krunu sa dva različita kluba. Nije to samo moj cilj, to je cilj cijele momčadi i za to smo se ovih par dana pripremali.

Veselje nakon osvajanja naslova prvaka bilo je veliko.

- Na dobar smo način, dobrom igrom i pobjedom, zaključili sezonu, tako smo ispravili ono što nije bilo baš dobro u posljednja dva-tri tjedna. U igri s Interom pokazali smo veliku želju, tako moramo uvijek igrati, pa i protiv Hajduka, ići u borbu za svaku loptu, u svaki duel i onda ćemo slaviti i u Vinkovcima.

Nakon pobjede nad Interom zadovoljan je bio i trener Nenad Bjelica, no također je rekao da je to još daleko od onoga što želi od momčadi Dinama.

- Sigurno će na ljeto biti puno posla, bit će dovoljno vremena za rad. Ktome, sigurno će biti odlazaka iz momčadi, bit će i dolazaka novih igrača, možda će to biti nova momčad, ali pustimo sad to, sad treba misliti samo na posljednju utakmicu sezone, na Hajduk.

Koji je recept, u utakmici s Interom izgledali ste željni, takav Dinamo nismo gledali u posljednjim utakmicama, je li to do trenera, vas igrača...?

- Ma igrali smo mi dobro i protiv Rudeša, samo nismo zabili, a Rudeš nam je zabio iz jednog udarca. Ali, ono prije nije bilo dobro.

Iza vas je jako dobra sezona, u Rijeci i Dinamu postigli ste 23 pogotka i osam asistencija.

- Istina, sezona je bila jako dobra, sad želimo i danas uspjeh, pa onda na Svjetsko prvenstvo, na kojem se nadam da ću biti sa Švicarskom, među 23 igrača. No, samo neka finale Kupa završi kao prošle godine.

Pa plavi su prošle godine izgubili?

- Ma da završi slavljem, mojim slavljem, ha-ha.

Za to će se Mario i plavo društvo morati potruditi. I nije igračima stalo samo do Kupa, već i do dokazivanja novom treneru. Jer, jasno im je da će se ovog ljeta karte u svlačionici poprilično izmiješati, da će biti dosta novih imena i sadašnji igrači, koji nemaju baš nekakve ponude, pokušat će pokazati da zaslužuju da i dalje budu u Dinamu i dokazati Bjelici da na njih mora ozbiljno računati.

Kako je i Gavranović rekao, bit će novih igrača, potvrdio nam je i Bjelica.

- U ovih nekoliko dana dio igrača me, neću reći oduševio, ali me zadovoljio. Imamo u svlačionici puno potencijala, a moj je posao da iz toga izvučem maksimum. Iako, bit će dosta novih imena - govorio nam je Nenad Bjelica.

Slaže se momčad

Zasad se zna da dolazi Mario Šitum, on se već preselio iz Poljske u svoj Zagreb, iz Lokomotive se vraća Ivan Šunjić, stiže i dosadašnji igrač iranskog Persepolisa Sadegh Moharrami (22) o kojem njegov dosadašnji trener Branko Ivanković ima samo riječi hvale. Plavi bi rado doveli stopera francuskog Caena Damiena da Silvu. Pohvalno je o napadaču Wisle Carlosu Lopezu odnosno Carlitosu govorio Bjelica koji ga je želio dovesti i u Lech. No, on navodno ima ponude iz Španjolske, iako Dinamo ima financijskih mogućnosti kupiti ga. Očekuje se da sve bude gotovo i s Mislavom Oršićem, riječ je o bivšem igraču Intera, Rijeke i Spezije koji igra za korejski Ulsan. Pripremama bi se trebao priključiti i mladi Luka Menalo iz Širokog Brijega. A ni tu nije kraj, možda stiže i Majer.