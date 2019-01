Navijači žestoko napali Lovrena nakon poraza od Cityja, komentari su urnebesni

Dejan Lovren odigrao je sinoć cijelu utakmicu za Liverpool u porazu od Cityja (2:1), no kritike na račun hrvatskog reprezentativca nisu najbolje. Posebno su bijesni korisnici društvenih mreža.

"Ne želim više vidjeti Lovrena. Trebamo ga se riješiti, ne zanima me koliko će to koštati. Čak ga ni igranje uz Van Dijka ne može izvući", piše jedan korisnik Twittera, dok drugi dodaje:

"Molim Liverpool da još ovoga mjeseca proda Lovrena."

"Bok, ja sam Dejan Lovren i ne zanima me kada drugi najbolji napadač Premierlige dobije loptu", jedan je od komentara.

"Dejan Lovren, najbolji igrač Manchester Cityja", piše drugi navijač.

I engleski mediji napominju da je Lovren slabo reagirao kod prvog gola Cityja.

"Lovren je općenito igrao dobro, ali je u ključnim trenucima izgubio koncentraciju. Zaspao je kod prvog gola Aguera, a onda nije uspio zaustaviti Sterlinga kod pogotka Sanea", piše Talksport koji je Lovrenu dao ocjenu tri, najslabiju kod svih igrača Liverpoola.

A evo i nekih od komentara s društvenih mreža o igri Lovrena:

Klopp when he sees Lovren in the dressing room #MCILIV pic.twitter.com/sAGkohzkCO