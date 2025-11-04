Navijači kritizirali Edina Džeku nakon što se oglasio oko velikog skandala u BiH

Navijačka skupina reprezentacije Bosne i Hercegovine, BH Fanaticosi, poznata je skupina koja je stvorila tradiciju putovanja na sve moguće utakmice reprezentacije. Gdje god se utakmica odigrava, Fanaticosi su poznati po tome da ju ne propuštaju.

Međutim, uoči krucijalne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske, koja je na rasporedu u Zenici 15. studenog, Nogometni savez Bosne i Hercegovine je odlučio da neće prodavati ulaznice članovima te skupine.

To je izazvalo bijes među navijačima, a čak se javio i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez te predložio Savezu da preispitivanje ove odluke. Navijače su podržali neki reprezentativci, a jučer svojim priopćenjem na društvenim mrežama kapetan, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije te ikona bosanskohercegovačkog nogometa Edin Džeko.

"Od prvog dana moje reprezentativne karijere najviše sam ponosan što se nikad i nigdje nismo osjećali kao gosti. Naši navijači uvijek su bili naš najsnažniji vjetar u leđa!

BH Fanaticosi, Ljuti Krajišnici i ostale navijačke grupe dio su naše povijesti, simbol svih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bez njih ne ide, jer oni su naša pokretačka snaga i to mogu potvrditi svi sadašnji, ali i svi bivši reprezentativci Bosne i Hercegovine u svim sportovima.

Mene, kao igrača, prvenstveno interesira ono što se dešava na terenu. Bitan mi je krajnji rezultat, a to je plasman na SP, a do njega ćemo lakše doći uz iskrenu podršku sa tribina, koja nam je itekako potrebna", napisao je Džeko na Facebooku.

Međutim, reakcija na ovu Džekinu objavu nije bila pretjerano pozitivna. Navijači su ga kritizirali da je ovo premekana, diplomatska objava. Ističu da nije dovoljno uperio prst u Savez te da samim time nije dovoljno podržao navijače.