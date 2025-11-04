Naši Portali
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
BIJES PUBLIKE

Navijači kritizirali Edina Džeku nakon što se oglasio oko velikog skandala u BiH

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
04.11.2025.
u 11:32

Sve to je izazvalo bijes među navijačima, a čak se javio i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez te predložio Savezu da preispitivanje ove odluke

Navijačka skupina reprezentacije Bosne i Hercegovine, BH Fanaticosi, poznata je skupina koja je stvorila tradiciju putovanja na sve moguće utakmice reprezentacije. Gdje god se utakmica odigrava, Fanaticosi su poznati po tome da ju ne propuštaju.

Međutim, uoči krucijalne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske, koja je na rasporedu u Zenici 15. studenog, Nogometni savez Bosne i Hercegovine je odlučio da neće prodavati ulaznice članovima te skupine.

Poznati Hrvat dobio novi težak udarac, ovakvo omalovažavanje nije očekivao, a sinoć je prevršilo

To je izazvalo bijes među navijačima, a čak se javio i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez te predložio Savezu da preispitivanje ove odluke. Navijače su podržali neki reprezentativci, a jučer svojim priopćenjem na društvenim mrežama kapetan, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije te ikona bosanskohercegovačkog nogometa Edin Džeko.

"Od prvog dana moje reprezentativne karijere najviše sam ponosan što se nikad i nigdje nismo osjećali kao gosti. Naši navijači uvijek su bili naš najsnažniji vjetar u leđa!

BH Fanaticosi, Ljuti Krajišnici i ostale navijačke grupe dio su naše povijesti, simbol svih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Bez njih ne ide, jer oni su naša pokretačka snaga i to mogu potvrditi svi sadašnji, ali i svi bivši reprezentativci Bosne i Hercegovine u svim sportovima.

VEZANI ČLANCI:

Mene, kao igrača, prvenstveno interesira ono što se dešava na terenu. Bitan mi je krajnji rezultat, a to je plasman na SP, a do njega ćemo lakše doći uz iskrenu podršku sa tribina, koja nam je itekako potrebna", napisao je Džeko na Facebooku.

Međutim, reakcija na ovu Džekinu objavu nije bila pretjerano pozitivna. Navijači su ga kritizirali da je ovo premekana, diplomatska objava. Ističu da nije dovoljno uperio prst u Savez te da samim time nije dovoljno podržao navijače. 

Ključne riječi
Reprezentacija Navijači Bosna i Hercegovina BiH Edin Džeko

