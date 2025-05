Navijači Juventusa napali Igora Tudora zbog jednog poteza: 'Sramotno, nadam se da si ponosan'

Nogometaši Lazija i Juventusa u izravnom su dvoboju za plasman u Ligu prvaka u susretu 36. kola talijanskog prvenstva igrali 1-1 (0-0). Gostujuća momčad koju vodi Igor Tudor iako znatno oslabljena stigla je do prednosti kada je Kolo Muani (51) glavom u mrežu proslijedio ubačaj McKenniea. To je vodstvo Juventus, iako je od 60. minute bio s igračem manje zbog isključenja Kalulua, držao sve do šeste minute sudačke nadoknade kada je Vecino (90+6) bio najspretniji u gužvi te poravnao na 1-1.

Juventus i Lazio tako su ostali bodovno poravnati, na četvrtom i petom mjestu sa po 64 boda, četiri manje od treće Atalante, jednim više od šeste Rome uoči međusobnog ogleda tih sastava u nedjelju. U borbi za treće i četvrto mjesto, posljednja dva koja vode u Ligu prvaka sljedeće sezone, su još Bologna sa 62, Milan sa 60 te Fiorentina sa 59 bodova i utakmicom manje. Na vrhu je Napoli sa 77 bodova, tri manje ima drugi Inter.

U 86. minuti trener Juventusa Igor Tudor, napravio je potez koji je razljutio mnoge navijače Juventusa. Tijekom 76. minuti je u igru uveo 18-godišnjeg Crnogorca Vasilija Adžića, da bi ga samo deset minuta kasnije izvadio iz igre. Neobičan potez hrvatskog trenera oštro su prokomentirali navijači torinskog kluba na društvenim mrežama.

'Nadamo se da si ponosan na ovo', 'Sramotno', 'Uništavaš tako mladog igrača', 'Nevjerojatan potez trenera', bijesni su navijači.