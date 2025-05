Navijači izabrali vatrenog za najboljeg igrača sezone. Za nagradu je dobio košaru punu pršuta i sira

Nevjerojatno priznanje stiglo je za Luku Sučića u njegovoj debitantskoj sezoni u jednoj od najjačih liga svijeta, španjolskoj La Ligi Navijači Real Sociedada prepoznali su talent, borbenost i konstantno dobre igre mladog veznjaka te su ga svojim glasovima izabrali za najboljeg igrača kluba u protekloj sezoni. Ovaj uspjeh tim je veći što je Sučić postao prvi Hrvat u povijesti kluba iz San Sebastiana kojem je pripala ova laskava titula. Kao zahvalu za sjajne partije, klub mu je uz trofej uručio i originalan poklon – košaru punu španjolskih delicija, uključujući pršut i sir, što je izazvalo simpatije javnosti.

Put do ovog velikog priznanja nije bio lagan. Sučić je u Real Sociedad stigao prošlog ljeta iz Red Bull Salzburga u transferu vrijednom 10 milijuna eura, s velikim očekivanjima na svojim leđima. Tijekom sezone upisao je ukupno 40 nastupa za baskijsku momčad u svim natjecanjima, postigavši pritom tri pogotka i dodavši dvije asistencije. Njegova konstantnost i utjecaj na igru bili su vidljivi tijekom cijele sezone, a da se radi o igraču kojeg navijači iznimno cijene, potvrdile su i ranije nagrade – Sučić je već bio proglašavan za najkorisnijeg igrača kluba u rujnu te ponovno u veljači, što je bila jasna naznaka da je na pravom putu da postane ključna figura momčadi.

Iako je trener Imanol Alguacil po njegovom dolasku izjavio kako će Sučiću trebati vremena za prilagodbu na zahtjeve španjolskog nogometa, mladi Hrvat je brzo demantirao sve skeptike. Već u rujnu pokazao je zavidnu razinu igre, upisavši zapažene nastupe protiv momčadi poput Real Madrida, gdje je dva puta pogađao okvir gola, i Mallorce. Kruna njegovih jesenskih partija stigla je u listopadu, kada je njegov fantastičan pogodak protiv Atlético Madrida proglašen najljepšim golom mjeseca u La Ligi. Bio je to trenutak koji je potvrdio njegovu klasu – Sučić je u 84. minuti utakmice na Reale Areni, pri vodstvu gostiju 0-1, primio loptu izvan šesnaesterca i gromovitim udarcem lijevom nogom matirao Jana Oblaka za konačnih 1-1, osiguravši svojoj momčadi vrijedan bod.

Luka Sučić rođen je u Linzu, kao dijete hrvatskih roditelja Željka i Branislave iz Bugojna, koji su izbjegli tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Unatoč rođenju u Austriji i interesu tamošnjeg nogometnog saveza, kao i onog iz BiH, Sučić nikada nije dvojio za koju će reprezentaciju nastupati, odlučivši se za Hrvatsku. Prošao je sve mlađe uzrasne kategorije, a za seniorsku reprezentaciju debitirao je u listopadu 2021. godine. Bio je i dio momčadi Zlatka Dalića koja je na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine osvojila brončanu medalju, iako nije ulazio u igru. Zanimljivo, kao svog nogometnog uzora naveo je Luku Modrića, unatoč tome što je navijač Barcelone i Hajduka, klubova koji su rivali Modrićevim bivšim i sadašnjim momčadima.

Nakon ovakve sezone, jasno je da je Sučićeva budućnost u Real Sociedadu svijetla. Ugovor s klubom veže ga do ljeta 2029. godine, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod europskih velikana. Krajem prošle godine pojavile su se glasine o interesu Manchester Uniteda, čiji je tadašnji šef skautinga Christopher Vivell, koji je Sučića poznavao iz vremena u Salzburgu, navodno inicirao praćenje. Mediji su čak spominjali moguću ponudu od 40 milijuna eura. Sam Sučić je na te napise reagirao vrlo staloženo: "United je svjetski gigant, cijenjen u nogometnom svijetu. Naravno da mi godi što se moje ime povezuje s Crvenim vragovima, ali kažem da me to neće izbaciti iz ritma. Čvrsto sam na zemlji! Nitko me nije zvao iz Engleske. Pod ugovorom sam s Real Sociedadom, gdje mi je dobro, lijepo, gdje sam se savršeno uklopio."