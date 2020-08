Nastavljaju se otkazi natjecanja, neće se održati ni Pariški maraton

Jedan iz serije najvećih svjetskih maratona, onaj u Parizu ove se godine neće održati, a razlog je sve veći broj zaraženih koronavirusom u Francuskoj, objavili su organizatori u srijedu.

Pariški maraton prvotno se trebao održati 5. travnja, no zbog izbijanja pandemije koronavirusa njegovo je održavanje odgođeno za 15. studenoga, no u srijedu je odlučeno kako se neće održati niti u tom terminu.

"Nakon što smo pokušali sve što smo mogli kako bismo održali utrku, morali smo zajedno s gradom Parizom otkazati ovogodišnji maraton. S obzirom na teškoće s kojima su suočeni strani natjecatelji kako bi uopće mogli doći, odlučili smo kako je najbolje posvetiti se organizaciji maratona 2021", objavili su organizatori.

Još ranije su otkazani i maratoni u New Yorku, Bostonu, Chicagu i Berlinu, dok su organizatori maratona u Londonu objavili kako će se on ipak održati 4. listopada, no samo uz nastup elitnih atletičara.