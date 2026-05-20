Nashville domaćin Super Bowla 2030.

Vlasnici NFL-a službeno su odobrili Nashville kao mjesto održavanja Super Bowla LXIV i to je prvi put da će najveći grad Tennesseeja biti domaćin finalne utakmice NFL-a.

"Grad glazbe", kako je poznat, okupio je mnoštvo navijača na NFL draftu 2019. godine, postavivši tadašnji rekord posjećenosti događaja.

"NFL draft 2019. u Nashvilleu bio je jedan od najvećih događaja za navijače u našoj povijesti", rekao je povjerenik NFL-a Roger Goodell u priopćenju. „Super Bowl LXIV na novom stadionu sljedeći je korak u ovom izvanrednom nogometnom putovanju... Jedva čekamo prirediti nezaboravan show 2030. godine.“

Novi Nissan stadion je potpuno zatvoreno mjesto sa 60 000 mjesta na rijeci Cumberland, vrijedno 2,1 milijardu dolara. Struktura će imati inovativni krov od etilen tetrafluoroetilena (ETFE) s kabelskom mrežom, a otvorenje je planirano za veljaču 2027.

„Ovo je uzbudljiv trenutak za naš grad i cijelu našu državu“, rekla je Amy Adams Strunk, vlasnica Titansa. „Jedva čekamo da naša zajednica doživi događaj ovih razmjera i da svijet vidi energiju, gostoprimstvo i kulturu koji naš grad čine tako posebnim na globalnoj pozornici.“

U veljači 2027. stadion SoFi u Los Angelesu drugi je put domaćin Super Bowla. U ožujku je NFL proglasio Las Vegas gradom domaćinom 2029. po drugi put od izgradnje stadiona Allegiant. Atlanta je domaćin 2028.