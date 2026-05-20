Hrvatska flag football reprezentacija u Kopenhagenu u sklopu priprema za OI 2028.

Ovog vikenda, točnije u petak 22. svibnja, hrvatska flag football reprezentacija putuje u dansku prijestolnicu Kopenhagen, gdje će nastupiti na renomiranom međunarodnom turniru “Copenhagen Bowl”.

Zbog izrazito kvalitetne konkurencije i sudjelovanja brojnih nacionalnih selekcija, stručni stožer hrvatske reprezentacije odabrao je upravo ovaj turnir kao važan korak u daljnjim pripremama reprezentacije.

Nakon solidnog nastupa na Euroflagu u Parizu - europskom prvenstvu u flag footballu i uspješne prezentacije hrvatskog flag footballa na europskoj sceni, reprezentacija nastavlja svoj pripremni ciklus prema Euroflagu 2027., ali i potencijalnom nastupu na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.

Podsjećamo, flag football službeno je uvršten u olimpijsku obitelj 2025. godine, dok je njegov nastup potvrđen na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. te Brisbaneu 2032.

Hrvatska reprezentacija ovoga puta putuje u širem sastavu nego na prošlogodišnje europsko prvenstvo, a momčad ponovno predvodi izbornik Ante Ajduk, koji je reprezentaciju vodio i do povijesnog prvog nastupa na Euroflagu prošle godine.

Na popisu reprezentativaca nalaze se ponajbolji igrači domaće lige iz klubova Dubrovnik Sharks, Split Sea Wolves i Zagreb Patriots, uz nekoliko igrača koji trenutno nastupaju u europskim ligama, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Hrvatska će u grupnoj fazi turnira odigrati četiri utakmice, nakon čega slijedi završnica natjecanja ovisno o ostvarenom plasmanu. Raspored utakmica i rezultati bit će dostupni putem društvenih mreža Hrvatskog saveza američkog nogometa te službenih stranica klubova.

Grupna faza turnira igra se u subotu, 23. svibnja, dok su utakmice razigravanja i knock-out faze na rasporedu u nedjelju, 24. svibnja.