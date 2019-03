Hrgović iznenadio Hrvatsku pa otkrio: 'Nadam se da će me podržati Šuker i Kukoč'

Dan nakon što je objavljeno da Filip Hrgović ili El Animal napušta Hrvatsku, što je izgledalo kao da odlazi trbuhom za kruhom, boksač nam je objasnio kako zamišlja svoj boravak u SAD-u.

– S obzirom na to da moj promotor Sauerland s američkom internetskom platformom DAZN ima potpisan ugovor na pet mečeva, moja je ideja da četiri meča odradim tamo ne vraćajući se u Hrvatsku. Da budem sto posto spreman kada dođu ti najvažniji ogledi. Kada sam u Zagrebu, predobro mi je, imam sve što mi treba, ne fali mi ni ptičjeg mlijeka, no isto tako znam da ne mogu izvući svoj maksimum kada mi je odveć lijepo.

Nadam se Kukoču i Šukeru

No, nakon sljedećeg meča, prvog američkog, koji će se održati 18. svibnja u Chicagu, Filip će se morati vratiti u Zagreb.

– Vraćam se zbog svoje svadbe. Da je još prije nisam dogovorio, vjerojatno bih se isti dan borio u New Yorku na priredbi na kojoj će nastupiti i Joshua. No, i ovako će za nas to biti povijesni dan. On će imati prvu borbu na američkom tržištu, a ja se taj dan povlačim s tržišta neženja – našalio se Filip i dodao:

– Ideja je da moja Marinela što prije završi faks i da bude sve to vrijeme sa mnom u Miamiju.

Znajući kada Filip ide pred oltar, promotori su mu dogovorili meč dva tjedna prije.

– Borit ću se na priredbi na kojoj će glavna borba biti sjajni Ukrajinac Usik i radujem se tom nastupu u Chicagu jer znam da je ondje velika i jaka hrvatska zajednica. Nadam se da će me bodriti i Toni Kukoč, a predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker kazao mi je da mu javim kada imam meč u SAD-u jer je on često tamo pa bi htio svratiti.

No, Filip ne planira živjeti u Americi. Štoviše.

– Želio bih se ondje afirmirati, izboriti za status, toliko da ja mogu određivati uvjete. A kada jednom bude tako, sve ću si organizirati ovdje. Zasad je tako da ja nisam jedini borac Pedra Diaza da bi on mogao provesti osam tjedana u Hrvatskoj.

U idućih pet mečeva, a možda i dalje, uključen će biti i Eddie Hearn, Joshuin promotor.

– Mi smo preko njega potpisali za DAZN, a on će nam omogućiti i vidljivost na Sky Sportu, što je jako dobro za moju karijeru.

Hearn je bio iznenađen kada je čuo da Hrgović, od ponuđenih mu pet suparnika, ne želi birati.

- Iako nije najpametnije tako se postaviti, ne želim reći da se s nekim ne želim boriti jer to onda ne bih bio ja. Želim biti pripravan za svakoga.

No, neki su borci izgradili zavidnu karijeru upravo na tome što su pažljivo birali suparnike.

– Svjestan sam da boks danas tako funkcionira, no ne mogu si dopustiti da se s nekim ne želim boriti. To bi mi nekako rušilo samopouzdanje, sustav vrijednosti koji sam izgradio. Možda doista trebam još napredovati u poslovnom shvaćanju ovoga čime se bavim.

Što ako postanete konkurentni Joshui? Bi li se Hearn tada našao u sukobu interesa?

– Ne bi to bio sukob nego spoj interesa. Kada promotor ima dvojicu vrhunskih boraca koji se bore za pojas, nikako ne može ostati bez naslova. Oni na to gledaju kao na pričuvni plan jer ako Joshua izgubi, žele imati oko koga graditi priču, žele imati novog izazivača. Osim toga, lakše je dogovoriti i međusobni meč kada su u pitanju iste televizije. Evo pogledajte samo slučaj Wilder – Fury. Čim je Fury potpisao za ESPN, otpao je načelni dogovor o njihovu uzvratu jer Wilder radi sa Showtimeom koji je zapravo poslovna divizija CBS-a.

Zaposlit ću prijatelja Brunu

Kakva je to zajednička promocija Hearna i Sauerlanda?

– Ne znam koji su omjeri između njih, no Sauerland mi je i dalje glavni promotor. Oni su potpisali ugovor s Hearnom, a ne ja.

Novost je da imate novog menadžera.

– Razišao sam se s Francuzom Bouzidijem. Nije išlo kako sam očekivao. Odlučio sam se osloniti na Željka Karajicu, izvršnog direktora na njemačkoj televiziji ProSiebenSat1 zaduženog za sport, čovjeka koji raspolaže trećinom proračuna te TV kuće. Sugerirao mi je da zaposlim još jednu osobu koja će biti stalno uz mene, a to će biti Bruno Malić, prijatelj iz djetinjstva. Upravo se vratio iz Engleske gdje je radio i čovjek je od povjerenja koji će usput stjecati znanja potrebna za snalaženje u svijetu profi-boksa.

>> Pogledajte gostovanje Filipa Hrgovića na Večernji TV-u