NBA U EUROPI

NBA liga ponovno dolazi u Europu: Igrat će u gradu u kojem nikada nisu gostovali

NBA - Memphis Grizzlies v Orlando Magic
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.05.2026.
u 20:02

Pelicansi će igrati svoju treću i četvrtu utakmicu u Europi, ali će prvi put zaigrati u Francuskoj i Engleskoj. Za New Orleans bi u tim utakmicama mogao zaigrati i hrvatski reprezentativac Karlo Matković

Košarkaške momčadi San Antonio Spurs i New Orleans Pelicans igrat će sljedeće godine utakmice osnovnog dijela sezone NBA lige u Francuskoj i Engleskoj, priopćili su u srijedu iz ureda sjevernoameričke Nacionalne košarkaške udruge (NBA).

Suparnici iz Jugozapadne divizije suočit će se u Parizu 14. siječnja te u Manchesteru 17. siječnja.

Ovo će biti 16. NBA utakmica na tlu Francuske, a šesta u Parizu od 1991. godine te 20. dvoboj u Engleskoj i drugi u Manchesteru od 1993.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Povratak u Pariz je prilika za francusku superzvijezdu Spursa Victora Wembanyamu za premijerni nastup u domovini u dresu San Antonija.

"Igranje utakmica u Parizu i Manchesteru odražava snažan zamah za košarku i NBA u Francuskoj, Velikoj Britaniji i diljem Europe", rekao je generalni direktor NBA lige za Europu i Bliski istok George Aivazoglou.

"Veselimo se suradnji s Pelicansima, Spursima i našim partnerima kako bismo pružili jedinstvena iskustva navijačima, igračima i lokalnim zajednicama.“

Spursi će igrati svoju 10. i 11. utakmicu u Europi, šestu u Francuskoj i prvu u Engleskoj.

"Nevjerojatna je čast vratiti se u Francusku i odigrati našu prvu utakmicu u Engleskoj, s obzirom na sjajan prijem koji smo osjetili od zajednice i navijača diljem Europe“, rekao je izvršni direktor Spursa RC Buford.

Pelicansi će igrati svoju treću i četvrtu utakmicu u Europi, ali će prvi put zaigrati u Francuskoj i Engleskoj. Za New Orleans bi u tim utakmicama mogao zaigrati i hrvatski reprezentativac Karlo Matković, ako klub aktivira opciju za sljedeću sezonu iz aktualnog trogodišnjeg ugovora, iz kojeg je 25-godišnji krilni centar već odradio dvije.

"Sudjelovanje u ovim utakmicama u Parizu i Manchesteru nevjerojatna je prilika za našu organizaciju da s ponosom predstavlja i franšizu Pelicansa i grad New Orleans na međunarodnoj sceni“, rekao je izvršni potpredsjednik Pelicansa za košarkaške operacije Joe Dumars.

"Ove utakmice pružaju jedinstvenu platformu za predstavljanje našeg tima, naše kulture i naše zajednice globalnoj publici, a istovremeno gradimo značajne odnose s navijačima, partnerima i zajednicama u inozemstvu.“

Predvođeni jednoglasno izabranim najboljim obrambenim igračem u ovoj sezoni i finalistom za MVP nagradu Victorom Wembanyamom, Spursi su (62-20) bili uvjerljivi pobjednici Jugozapadne divizije, a u doigravanju su došli do konferencijskog finala u kojem su kao gosti svladali aktualne prvake Oklahoma City Thunder u prvoj utakmici koja je odlučena u drugom produžetku.

Pelicansi, čija je glavna zvijezda prvi izbor NBA drafta iz 2019. Zion Williamson, ostali su bez doigravanja s učinkom 26-56.

San Antonio je u ovoj sezoni pobijedio Pelicanse u tri od četiri međusobna dvoboja.

