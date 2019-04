'Odlučio sam napustiti lagodan život u Londonu i vratio sam se pomoći prijatelju'

Da ne bježe baš svi mladi od hrvatskih poslodavaca, nego im se neki i vraćaju, čak i ako im i roditelji ostaju u inozemstvu, najbolji je primjer 26-godišnji Sesvećanin Bruno Malić.

Bruno je tri godine u Londonu radio kao njegovatelj, no kada ga je nazvao prijatelj iz djetinjstva i priupitao bi li radio za njega, odmah je pristao. A taj prijatelj zapravo je najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović kojem su njegovi menadžeri preporučili da angažira osobnog tajnika.

– Već su mu ti ljudi počeli tražiti čovjeka, a onda je Filip nazvao mene i kazao mi da bi on volio da ja radim taj posao jer mu u ovoj priči nije važno koliko je netko obrazovan, već koliko će mu tko biti lojalan. A ja sam spreman učiti i naučiti sve što treba o svijetu boksa, ali i o drugim stvarima. Uostalom, za ove tri godine u Engleskoj dobro sam naučio jezik, a kako sam bio njegovatelj jednom, od kraljice imenovanom vitezu, onda sam i uz njega i njegovu suprugu jako puno naučio.

Od 2016. u Engleskoj

A taj dio priče posebno nas je zanimao.

– U Englesku sam otišao u veljači 2016. i to na nagovor moje majke koja je tamo već radila, a i danas radi, kao njegovateljica baš kao i moj otac. Vrlo brzo dospio sam kod umirovljene novinarske legende, bivšeg glavnog urednika Telegrapha i osobnog prijatelja pokojne premijerke Margaret Thatcher.

No, nije samo to što je sir Peregrine Worsthorne bio posljednji čovjek koji je “Iron Lady” vidio živu impresioniralo Brunu. Niti to što je živio u kući u viktorijanskom stilu. Štoviše.

– To je nevjerojatno u koliko je povijesnih događaja Peri sudjelovao. Recimo, upoznao je 11 američkih predsjednika, a baš on je bio u društvu s Bobbyjem Kennedyjem u Washingtonu kada su mu u Dallasu ubili slavnog brata Johna, tadašnjeg američkog predsjednika. Sir Peri i njegova supruga Lucy, koja pak ima titulu lady, prijatelji su s bezbroj uglednih i slavnih ljudi iz svijeta politike, biznisa i šoubiznisa.

Svoj utjecaj sir Worsthorne pokušao je iskoristiti da Brunu spasi od oduzimanja vozačke dozvole.

– Imao sam problem s viškom promila u krvi, jer sam na jednom domjenku popio nekoliko čaša vina. Premda se sam teško kreće, Peri je u pratnji supruge došao u sudnicu da bi molio suca da me ne kažnjava jer ja radim za njega pa mi treba vozačka. No, sudac mu je kazao da me ni kraljica ne može spasiti pa sam devet mjeseci bio bez vozačke. No, sir Peregrine i lady Lucy mi to nisu zamjerili. Štoviše, predložili su da živim u njihovoj kući pa smo se toliko zbližili da sam ih ja počeo doživljavati kao vlastitog djeda i baku.

Što je to Bruno morao sve raditi za sir Peregrinea?

– Pomagao bi didi da se istušira, obuče, dao bih mu jesti, bio bih uz njega kada bi negdje išao, a često je i sa svoje 92 godine odlazio u London na partyje. Štoviše, posjećivali smo i Buckinghamsku palaču i dvorac lorda Salisburyja, a u engleski Parlament s njim sam ulazio bez provjere. Lady Lucy me pak upoznala s nekim članovima kraljevske obitelji, a ona je bila toliko spontana osoba, rekao bih vrckasta i otkačena, prilično daleko od predodžbe o uštogljenoj aristokraciji. Lucy se triput udavala, a jednom samo iz fore jer se jedan lord prezivao Lucy pa je ona htjela barem neko vrijeme biti lady Lucy Lucy. Ona je prijateljica s obitelji Getty, s Mickom Jaggerom i brojnim slavnim ljudima, a jednom se čak dogodilo da joj je princ Charles, vjerovali ili ne, pomogao gurati automobil da upali jer ona nikad nije marila za skupocjene i nove automobile. S tim ljudima sam bio u takvim dvorcima za koje su Todorićevi Kulmerovi dvori obično predvorje.

Što se pak moralo dogoditi da netko odustane od posla za koji nam je i sam rekao da je bio lagodan?

– Moji poslodavci sami su mi govorili da su oni svjesni da neću vječno ostati kod njih, no, unatoč svemu, na rastanku je bilo suza. Ipak, drago im je što ću raditi za Filipa kojeg su imali prilike upoznati.

Uvijek sam se osjećao sigurno

A Bruno je Hrgu upoznavao godinama.

– Išli smo zajedno do osmog razreda, uz njega sam se uvijek osjećao sigurno. Čak i u vrijeme dok još nije znao da će trenirati boks. Kako je mene, zbog mojih nestašluka i curica, uvijek netko htio tući, on me uvijek branio pa sam išao u školu bez i najmanjeg stresa. Filip je bio moj zaštitnik pa je tako i opalio nekog Roma koji me je htio premlatiti zbog neke curice koja se sviđala i meni i njemu. A jednom se čak dogodilo da smo napravili neku glupost vrijednu ukora pa je razrednica tražila da se jave počinitelji, a na koncu se javio samo Filip iako on s tom situacijom nije imao veze.

Brunu nije iznenadilo što je Filip počeo boksati, ali jest koliko je dobar u tome postao.

– Nikad nisam mislio da će on toliko dugo ostati u tome, i danas čini nepojmljivim koliko daleko je on dospio. A on kao da je oduvijek znao da ga čeka nešto veliko i nije, za razliku od mene, nikad bio zabrinut za svoju budućnost. Još tada, kao klinac, govorio mi je “daj se opusti, uvijek ćeš moći raditi za mene”. Tada još nije ni počeo boksati i to je izgledalo kao dobra zafrkancija, a na koncu se to i ostvarilo. Sada ću njemu organizirati putovanja, dogovarati razgovore sa sponzorima i medijima, pripremat ću mu papirologiju i slično.

