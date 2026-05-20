ŠOKANTNI POTEZ

Guardiolin miljenik radi senzacionalni transfer? Madriđani ga već kontaktirali

FA Cup - Final - Chelsea v Manchester City
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
20.05.2026.
u 19:46

Nadalje, španjolski mediji pišu kako ga je agent Jorge Mendes ponudio i najvećim tamošnjim klubovima - Real Madridu i Barceloni

Bernardo Silva ovog će ljeta nakon devet godina napustiti Manchester City nakon devet godina provedenih u momčadi Pepa Guardiola. Portugalac je odlučio kako neće produljiti ugovor te kako će ovog ljeta otići kao slobodni igrač. Interesa za njim ne nedostaje, a najviše ga se povezivalo s turskim Galatasarayom.

Međutim došlo je do promjene u planovima za njegovu budućnost pa mu se tako javio i Atletico Madrid. Silva je napunio 31 godinu i sigurno još neko vrijeme može igrati na njavišoj razini, a crveno-bijeli u potrazi su za igračem njegovih tehničkih kvaliteta, posebice zato što će Antoine Griezmann napustiti klub.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Međutim, Madriđanima neće nedostajati konkurencije za njegov potpis. Osim njih i Galatasaraya, za njega su zainteresirani i Chelsea te Juventus. Nadalje, španjolski mediji pišu kako ga je agent Jorge Mendes ponudio i najvećim tamošnjim klubovima - Real Madridu i Barceloni. Međutim, čini se da nijedni ni drugi nisu previše zainteresirani za njega.

Silva je za City odigrao čak 459 utakmica te zabio 76 golova i dodao 77 asistencija. Bio je ključni igrač u osvajanju brojnih trofeja uključujući i Ligu prvaka 2023.
