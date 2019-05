Corbin zapjevao pa mu je Hrgović otpjevao "otpravnicu"

Filip Hrgović (26) i njegov američki protivnik, 11 godina stariji, Greg Corbin prvi put su se vidjeli uživo i sreli u četvrtak, za vrijeme press konferencije u marini National Harbor, u neposrednoj blizini Washingtona, kojom je najavljena subotnja washingtonska priredba promotorske kuće Matchroom Boxing.

Taj prvi susret dvojice teškaša prošao je prilično mirno, bez provokacija verbalne ili fizičke prirode.

- Bio sam spreman na puno više od ovoga, jer on je prljav borac, no bio je pristojan - kazao je Hrgović nakon sučeljavanja, "face to face" susreta, u prisustvu glavnog promotora priredbe Eddieja Hearna.

Ne samo da je bilo mirno, nego se čak i pjevalo. Najprije je to učinio Corbin koji je "uglazbio" sjedeću svoju izjavu.

- Ovo je novi dan, novi život za mene...

Pjevao je Corbin zacijelo i slobodi koju sada uživa nakon sedam i pol godina provedenih u zatvoru, a taj njegov pjevački nastup potaknuo je i Filipa da in on zapjeva. Ne, nije pjevao "Geni, geni kameni", svoju ulaznu pjesmu, nego je pak dao izjavu pjevajući:

- It will not be your day and stop singing.

Na ispjevanu "otpravnicu" u stilu "to neće biti tvoj dan pa prestani pjevati" svi su se slatko nasmijali jer to je bio šlagvort inače prilično ozbiljne presice čija je glavna zvijezda bio hrvatski boksač. Uostalom kada ga je vidio onako skockanog u odijelu, Eddie Hearn (promotor najboljeg teškaša današnjice Anthonyja Joshue) kazao je:

Foto: Matchroom Boxing USA

- Filip izgleda kao milijun dolara, kao netko tko je u formi. Svi koji su pratili amaterski boks znaju da je ovaj čovjek "real deal". To će vam reći Joshua ali i njegov trener Rob McCraken, to će vam reći Joe Joyce. Svi oni govore da je Hrgović jedan od najposvećenijih, najtalentiranijih teškaša na sceni. I zato sam sretan što smo dogovorili kopromociju s njegovim promotorima iz Sauerland Promotions. Svi zajedno imat ćemo priliku u ovoj borbi vidjeti budućnost teške kategorije.

Slično je govorio i Nisse Sauerland koji će ove subote također činiti Filipov tim, baš kao i njegovi treneri Pedro Diaz i Yousef Hasan te osobni tajnik Bruno Malić.

- Sretan sam što s Matchroom Boxingom radimo zajedno na ovom uzbudljivom projektu. Hrgović je trenutno najbolji izazivač, a u subotu ćete vidjeti zašto smo tako uzbuđeni - rekao je Nisse.

Kako to već biva, dan prije borbe održat će se vaganje, a sam okršaj hrvatskog i američkog teškaša očekuje se, po hrvatskom vremenu, negdje oko tri sata u noći sa subote na nedjelju.