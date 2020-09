Naš poznati nogometaš otvorio dušu: Tukao sam se i krao, ulica me odgojila

Tonći Kukoč, bivši nogometaš Hajduka objavio je na društvenim mrežama kontroverzan status u povodu svog rođendana, a u kojem je naveo da je napravio puno gluposti u životu te da bi ih sve ponovio.

- Danas mi je 30 godina. Hvala Bogu živ sam i zdrav sam, kako ja, tako i moji najmiliji, tako da mogu reći da sam izuzetno sretan čovjek. U 30 godina napravio sam milijun pizdarija, i da mogu vratiti vrijeme, ponovio bih sve, jer to je život. Ponosan sam na dvije stvari u životu, što sam oženio Ženu svoga života i što sam kupio Psa.

Otpisalo me od početka, u školi se nisam družio s vršnjacima, sve mi je bilo zabranjeno, ali kunem vam se, uživao sam. Nekome je samoća kazna, meni je bila dar. U školu nikada nisam vjerovao, niti ću vjerovati, jer tamo te uče da će život biti divan i krasan, kakva je to samo laž bila.

Odrastao sam na ulici i ulica me odgojila, tukao sam se, krao sam po dućanima, u srednjoj školi me slalo na praksu u Konzuma, pa bi mi šef rekao da moram paziti na momke iz Pomorske skole, jer oni kradu, ja sam jedva čekao da dođu, pa bi krali zajedno, pojeo sam na stotine čokoladica dok me nije uhvatilo, pa izbacilo, pa me otac odveo u Brodomerkura, tamo možeš jesti samo brokve, pa sam prestao krasti, izbacilo me iz srednje skole, bio sam mlad, svaki dan sam radio dišpete, jednostavno sve sam to morao proći, mogao sam skrenuti na tisuće krivih puteva, ali nisam,i to je ono najbitnije, znao sam svoj put i što želim raditi u životu.

Nogomet me je spasio, svu svoju energiju stavio sam u njega. Kada se rodiš u Dalmaciji kao muško, tvoj san je igrati za Hajduk. Ostvario sam ga, prva utakmica Barcelona (30.000) pa Stoke City (30.000). Prvi gol protiv Zagreba, cili Split viče tvoje ime, sada se naježim. Poslije tih utakmica došao je poziv da igram za svoju državu, i tako je krenuo moj put, za sve sam se sam izborio, nitko mi ništa u životu nije dao bez da to nisam zaradio svojim radom.

Sada kada gledam unatrag sve ovo, taj delikvent, taj gašo, koji je bio osuđen na propast od svih drugih, da nikada neće biti ništa od njega, ipak nije loše, i da se u ovome trenutku ostavim svega, ja sam pobjednik nad svima njima.

Poručujem svim mladima i otpisanima da je u životu najvažnije biti dosljedan sebi i vjerovati u sebe, raditi i davati sve od sebe svakoga dana, na kraju sve će biti isplaćeno, jer ima Boga pa da je i zrno graška. Sretan mi Rođendan - napisao je Kukoč koji je trenutačno bez kluba, prošlu sezonu bio je u mađarskom Honvedu, a prije toga igrao je i u Italiji, Bugarskoj te BiH.

