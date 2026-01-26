FOTO Poznati novinar javno je podcjenjivao hrvatske rukometaše. Evo kako su uzvratili

Europsko prvenstvo u rukometu prati Rasmus Boysen (33), bivši danski rukometaš i danas jedan od najpoznatijih analitičara, kojeg na društvenoj mreži X prati oko 30 tisuća ljudi. Uoči turnira objavio je svoje prognoze, a Hrvatsku je svrstao među potencijalna najveća razočaranja prvenstva.

Ta je procjena očito dodatno motivirala hrvatske rukometaše. Naime, reprezentativci su Boysenovu objavu isprintali i zalijepili na zid zajedničkih prostorija hotela u Malmöu.

Här är förresten Kroatiens gratis tändvätska de haft under hela EM: en tweet av ⁦@RasmusBoysen92⁩ inför EM om att Kroatien blir den stora besvikelsen.

Den printade kroaterna ut stort direkt och smällde upp på väggen i samlingsrummet på EM-hotellet i Malmö. pic.twitter.com/6Am5iHXIEx — Johan Flinck (@JohanFlinck) January 26, 2026

„Hrvati su tweet Rasmusa Boysena odmah isprintali u velikom formatu i zalijepili ga na zid u prostorijama za okupljanje u Malmöu“, napisao je švedski novinar Johan Flinck.

Sam Boysen ranije je rekao da je svjestan da je njegova objava izazvala snažne reakcije.

"Moje prognoze nisu uvijek potpuno točne, ali gotovo uvijek potiču žestoke rasprave. Nakon što sam napisao da mislim kako će Hrvatska razočarati, primio sam brojne ‘zanimljive’ poruke od hrvatskih navijača", rekao je.

Podsjećamo, pred Hrvatskom su preostale dvije utakmice protiv Slovenije i Mađarske u kojima će tražiti plasman u polufinale. Kaubojima se moraju poklopiti i drugi rezultati, ali bez obzira kako završilo se nikako ne može reći da su razočaranje prvenstva.