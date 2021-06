Nakon dva poraza i Hrvaticama na vrata kucaju - Čehinje

Košarkašice Hrvatske upisale su i drugi poraz na Europskom prvenstvu koje se igra u Francuskoj (Strasbourg) i Španjolskoj (Valencija). Nakon uvjerljivog poraza od Francuskinja (63:105) izgubile su od još jednog favorita, Rusije, ali ovoga puta s podnošljivom razlikom (62:73). Sada je jasno da za prolazak u drugi krug moramo u nedjelju pobijediti Češku koja je upisala također dva poraza, od Rusije i Francuske. Ako ništa drugo, evo lijepe prilike da košarkašice u tom dvoboju budu uspješnije od nogometaša, i pobjede reprezentaciju Češke.

Nemoćne u reketu

Hrvatice su protiv Ruskinja sjajno odigrale većinu utakmice, no ključna je bila treća četvrtina koju su izgubile s devet razlike. U ostale tri četvrtine bile su ravnopravne, a čak su posljednju dobile s plus jedan. I dalje nam je veliki problem skok. Bez izrazite petice, bez pravog centra, ne možemo braniti reket pa nam suparnice uglavnom imaju veliki broj napadačkih skokova. Baš kao i Francuskinje i Ruskinje su protiv nas imale 50 skokova, od čega 18 napadačkih.

- Teška utakmica. Držali smo se dobar dio, ali velika je snaga i moć ruske ekipe u reketu gdje su kontinuirano napadale leđima i pritiskale skokom u napadu. Pred kraj treće četvrtine su izdominirale. Imale su čak 18 napadačkih skokova. Ogroman nam je problem što su naše jedine dvije igračice s potrebnom visinom, Begić i Tikvić, propustile većinu priprema zbog ozljeda. Teško je protiv ovako iskusnih igračica, kao što su Vadeeva, Glonti i Musina, koje igraju Euroligu, 40 minuta na visokom nivou držati koncentraciju u skoku. Jednostavno, u jednom trenutku su nas nadskakale, pogodile su tri vezane trice i stekle prednost koju su zadržale u zadnjoj četvrtini. Morali bi igrati puno brže, ali uvjeti u dvorani bez klime to ne omogućuju. Točno se vidi koliko je veliki hendikep što nemamo još jednu odličnu peticu - istaknuo je izbornik Stipe Bralić.

Utakmica je bila u egalu do 27. minute, kada kod hrvatskog vodstva 44:43 kreće ruski udar koji je na kratko zaustavljen nakon serije 10:0 za 44:53, no do ulaska u treću četvrtinu Ruskinje odlaze do, pokazat će se, nedostižnih plus 12 (49:61). U posljednjoj četvrtini Ruskinje su imale i plus 15 (52:67). Hrvatice su se vraćale na jednoznamenkasti zaostatak (60:69), ali snage za preokret nije bilo.

Loš postotak šuta

Osim problema sa skokovima naše igračice imaju previše ispucanih trica, a premalo ih prođe kroz mrežicu. Tako smo u susretu protiv Rusije čak 25 puta šutirali tricu, najviše Begić (sedam). Ali, pogodili smo samo sedam, što je mizernih 28 posto. Nisu ni Ruskinje briljirale s 21 posto ubačenih trica, ali su zato bile premoćne u skoku i s puno boljim postotkom ubačaja za dva koša (51 posto). Hrvatska je i na šutu za dva koša bila očajna - 13 od 36 ubačaja. Morat ćemo protiv Češke biti puno, puno precizniji. •

STRASBOURG- Rhenus sport, Gledatelja 1000. Suci: Viola Gyorgyi (Nor), Silvia Marziali (Ita) i Gatis Salins (Latvija)

Hrvatska: Erjavec, Mašić 6, Begić 5, Slonjšak 17 (2-2), Tikvić 3 (1-2), Cvitković 2, Petrak, Premasunac, Dojkić 25 (12-13), Tadić 4, Miletić, Periša. Izbornik Stipe Bralić

Rusija: Kurilčuk, Musina 19 (7-7), Goldireva 2, Ogun, Vadeecva 17 (1-1), Fedorenkova 2, Šilova 5, Komarova 12, Glonti 9 (2.2), Štanko 3, Šabanova, Levčenko 4.

Skokovi: Hrvatska 38 (Begić 7, Cvitković 7), Rusija 50 (Musina 14)

Trice: Hrvatska 7 od 25 (Slonjšak 3), Rusija 7 od 32

Četvrtine: 19:22, 14:14, 16:25, 13:12)