Najpoznatiji sportski novinar piše o Gvardiolu, Joško: 'Jako sam se mučio s odlukom'

Naš najskuplji reprezentativac Joško Gvardiol (21) postao je meta nekih od najvećih klubova svijeta nakon izvrsnih nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Tako su interes za robusnog stopera posljednjih mjeseci pokazivali Barcelona, Real Madrid, Manchester City, kao i Chelsea, koji je na pojačanja nakon ulaska novog gazde Todda Boehlyja potrošio na stotine milijuna eura. Međutim, ne i na Gvardiola, koji je ostao u RB Leipzigu, a direktor njemačkog kluba Max Eberl rekao je da sve ponude za Hrvata idu u spam.

Uz to što bundesligaš nije spreman prodati Gvardiola, Joško ima veliku odštetnu klauzulu, prema kojoj klub ne može napustiti za manje od 110 milijuna eura. Najpoznatiji sportski novinar Fabrizio Romano prenio je izjavu stopera koji je govorio o tome kako je saznao da je Chelsea zainteresiran za njegove usluge.

- Moj agent mi je rekao: Chelsea je iznimno zainteresiran. Razmišljate o ozbiljnoj ponudi velikog kluba kao što je Chelsea, ali Leipzig je rekao da me ne želi prodati - rekao je za The Times pa dodao:

