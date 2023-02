Oršić nije igrao u senzaciji Southamptona protiv Chelseaja, Manchester City kiksao

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić odigrao je čitav susret za Chelsea u 0-1 (0-1) domaćem porazu od posljednjeplasiranog Southamptona u susretu 24. kola engleskog nogometnog prvenstva. Strijelac jedinog gola na utakmici bio je Ward-Prowse (45+1) sjajno izvedenim slobodnim udarcem na početku sudačke nadoknade prvog poluvremena.

Bila je ovo četvrta uzastopna prvenstvena utakmica Chelseaja bez pobjede, u prethodne tri su uzeli barem po bod, ovoga puta niti to, pa je sastav sa Stamford Bridgea 10. na ljestvici sa 31 bodom.

Mislav Oršić i Duje Ćaleta-Car nisu konkurirali za nastup u momčadi Southamptona koji je i s ovom pobjedom ostao na dnu sa 18 bodova, jednim manje od 19. Leeds Uniteda, a tri manje od 16. Evertona i 17. Bournemoutha koji se nalaze iznad zone ispadanja.

Manchester City se nije uspio vratiti na vrh ljestvice jer je na gostovanju kod Nottingham Foresta odigrao samo 1-1. City je poveo pred kraj prvog poluvremena sjajnim udarcem Bernarda Silve (41), no propustio je niz prilika za povećanje prednosti i zato bio kažnjen u završnici kada je Wood (84) poravnao.

Drugi City sada ima 52 boda, dva manje uz utakmicu više od vodećeg Arsenala koji je ranije u subotu sretno sa 4-2 (1-2) kao gost svladao Aston Villu. Domaći su dva puta vodili, nakon lijepih akcija mrežu "topnika" tresli su Watkins (6) i Coutinho (31), no Arsenal je uzvraćao eurogolovima. Na 1-1 je izjednačio Saka (16) bombom sa 15-ak metara, za 2-2 pogodio je Zinčenko (61) jakim prizemnim udarcem s vrha kaznenog prostora, da bi londonski klub u vodstvo stigao u trećoj minuti sudačke nadoknade kada je udarac Jorginha pogodio gredu i zatim se odbio od glave domaćeg vratara Martineza (90+3-ag) te odsjeo u mreži. Konačni rezultat postavio je Martinelli (90+8) pogotkom u praznu mrežu jer je u posljednjim sekundama nadoknade pred vrata Arsenala stigao i Martinez, no domaći su izgubili loptu i to platili još jednom loptom u svojoj mreži.

REZULTATI 24. KOLA,

Subota:

Aston Villa - Arsenal 2-4 (Watkins 6, Coutinho 31 / Saka 16, Zinčenko 61, Martinez 90+3-ag)

Brentford - Crystal Palace 1-1 (Janelt 90+6 / Eze 69)

Nottingham Forest - Manchester City 1-1 (Wood 84 / Bernardo Silva 41)

Everton - Leeds United 1-0 (Coleman 64)

Brighton and Hove Albion - Fulham 0-1 (Solomon 88)

Chelsea - Southampton 0-1 (Ward-Prowse 45+1)

Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 0-1 (Tavernier 49)

Kasnije igraju:

Newcastle United - Liverpool

Nedjelja:

Manchester United - Leicester City

Tottenham Hotspur - West Ham United