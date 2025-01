Najnovija izjava Novaka Đokovića neće se svidjeti mnogima: 'Da se opet ujedinimo? Zašto ne!'

SVE JE PRAH I PEPEO

Čovjek kojeg Hrvati dobro pamte ostao je bez svega: U požaru u LA-ju izgorjela mu kuća, medalje...

Vatra je došla tako brzo da nisam imao vremena misliti na medalje, nisam imao vremena da ih uzmem. Svi me pitaju jesu li i medalje izgorjele? Da, izgorjele su. No, to je nešto bez čega ja mogu živjeti jer to su ipak stvari. Čeka me težak novi početak no što drugo mogu činiti - rekao je