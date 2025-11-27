Velika večer hrvatskog nogometa: Evo gdje možete pogledati Dinamo i Rijeku

Dok će Dinamo od 18.45 u Europskoj ligi igrati na gostovanju u Francuskoj kod Lillea, Rijeka će u 4. kolu konferencijske lige danas na Rujevici dočekati ciparski AEK. Klub iz Larnace hit je nakon tri odigrana kola u Konferencijskoj ligi, Ciprani su svladali nizozemski AZ Alkmaar (4:0) i jednog od favorita natjecanja, londonski Crystal Palace (1:0), dok su doma u 3. kolu sa škotskim Aberdeenom odigrali bez pogodaka 0:0. Momčad koju vodi 53-godišnji Imanol Idiakez, Bask iz San Sebastiana u Španjolskoj, još nije primila gol u Konferencijskoj ligi, a na ljestvici su ispred nje samo Samsunspor, Celje i Mainz, koji su u tri kola ostvarili stopostotni učinak od devet bodova. AEK-u dobro ide i u domaćem prvenstvu, poslije 11 odigranih kola četvrti je sa samo dva boda manje od vodećeg Pafosa, kluba koji igra vrlo dobro u Ligi prvaka. Uglavnom, Riječane na Rujevici čeka vrlo ozbiljan suparnik, koji je dio uspona ciparskog klupskog nogometa.

Ipak, ponove li Riječani igru kao protiv Hajduka, bit će favoriti za osvajanje tri boda. A s tom bi pobjedom momčad Victora Sancheza stigla na korak do prolaska u Konferencijskoj ligi. Trenutačno Riječani zauzimaju 18. mjesto (prva 24 kluba idu dalje), nakon AEK-a Rijeka će 11. prosinca dočekati Celje, a onda tjedan dana poslije ići u goste ukrajinskom Šahtaru. Uz današnju pobjedu protiv Ciprana, Rijeci bi u posljednje dvije utakmice vjerojatno bio potreban još samo jedan bod za plasman u prvih 24. Plasman među 24, odnosno u eliminacijsku rundu, donio bi Rijeci dodatnih 600.000 €, plus prihod od TV prava, ulaznica i marketinga. Rijeka bi tako prešla granicu od šest milijuna eura ukupne europske zarade ove sezone, što je praktično polovina osiguranog proračuna kroz europska natjecanja. A to bi onda značilo da prodaja igrača u zimu ne bi bila potrebna.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Victor Sanchez protiv AEK-a krenuti s identičnom momčadi koja je ponizila Hajduk ili će neke igrače odmarati jer mu za nepuna 72 sata slijedi nedjeljni prvenstveni dvoboj u gostima kod Lokomotive. Za AEK Sanchez neće moći računati na Niku Jankovića, kojem je ostala još jedna utakmica kazne zbog crvenog kartona, no u momčad se vraća Dejan Petrovič, koji je baš poput Jankovića propustio derbi s Hajdukom zbog temperature.

Utakmica Lillea i Dinama na rasporedu je od 18.45 sati na kanalu Arenasport 1 uz uvodnu studijsku emisiju od 18 sati, dok će Rijeka i AEK Larnaca igrati u 21 sat na Rujevici. Taj je dvoboj u prijenosu na kanalu Arenasport 2 uz studijsku emsiju koja počinje od 20 sati.