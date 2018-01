Novi poredak: Čilić postao dio velike trojke!

Marin Čilić izgubio je finale Australian Open, s 3:2 u setovima bolji od njega bio je Roger Federer. No, Melbourne je pokazao da je hrvatski tenisač postao glavna prijetnja Švicarcu i Rafaelu Nadalu.

Marin će od ponedjeljka i službeno biti treći igrač svijeta, a Australian Open bio mu je drugo finale na posljednja tri grand slama. I dok Novak Đoković, Andy Murray i Stan Wawrinka imaju problema s ozljedama, Čilić je jasno pokazao da je najveći izazov Nadalu i Federeru..

Naime, jedino Hrvat, Španjolac i Švicarac mogu se pohvaliti da su igrali dva finala na posljednja četiri grand slama.

Uz to, Čilić je ostavio dobar dojam i na Roland Garrosu gdje je u četvrtfinalu izgubio od Wawrinke. Neuspjehom se može smatrati treće kolo US Opena i ispadanje od Diega Schwartzmana, no tamo je Marinu probleme stvarala ozljeda.

- Moj konačni cilj je doći do broja 1 i za to radim - poručio je Čilić nakon poraza.

Mnogi će se tome nasmijati, no Čilić je na putu do finala riješio Nadala, pa onda lakoćom izdržao pritisak polufinala i dobio Kylea Edmunda.

Zanimljivo, uoči Melbournea, Čilić je imao samo jednu pobjedu iz 12 mečeva protiv 'velike četvorke' (Federer, Nadal, Đoković, Murray). Dobio je Švicarca u polufinalu US Opena 2014.

U Australiji je stigao do druge, srušio je Nadala i pokazao da može.

- Znao sam, kroz karijeru, ako igram dobro, mogu dobiti većinu igrača na Touru, a nakon što sam osvojio US Open, postao sam još jači. Vjerujem u sebe, u ono što radim, to je pravi smjer - pričao je Čilić.

Dokazao je to Marin u Melbourneu, a kako su Đoković, Murray i Wawrinka daleko od terena, jasno je tko je najveća prijetnja Federeru i Nadalu..

Pa ne čudi da bi se mogla ostvariti Marinova najava da ove godine osvaja drugi grand slam karijere. Nema smisla sumnjati... S jasno je iznio i širi plan:

- Želim biti broj 1, to je moj cilj! - poručio je Marin Čilić iz Melbournea.