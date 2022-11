Dinamov protivnik podbada ekipu Hrvata: 'Najveći klub u Rimu'

Jučerašnji ždrijeb odredio je parove osmine finala u trima europskim natjecanjima, uključujući Europsku ligu.

RB Salzburg je trećim mjestom u skupini s Chelseajem, Milanom i posljednjim Dinamom nastavak natjecanja u Europi, iako nisu izborili Ligu prvaka.

'Kuglice' su odredile kako će u play-offu igrati protiv Rome koju vodi Jose Mourinho. Rimski klub objavio je ime protivnika na svom Twitteru, da bi im se Austrijanci javili zanimljivim odgovorom.

- Radujemo se dvjema dobrim utakmicama! Drago nam je što ćemo igrati protiv najvećeg kluba u Rimu - napisali su iz Salzburga.

Looking forward to two good games! Happy to be playing the biggest club in Rome 🤝