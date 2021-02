Na utrci gdje je Hrvat bio tik do medalje nastupio i sportaš od 62 godine!

Postigavši svoj najbolji veleslalomski plasman na svjetskim prvenstvima, Filip Zubčić je u Cortini izborio najnepopularniji plasman u vrhunskom sportu. Osvojio je četvrto mjesto. Koliko god se to kolokvijalno zvalo drvenom medaljom, najbolji hrvatski skijaš zaslužio je medalju za borbenost. I unatoč nemalim pogreškama na stazi, nastalima zbog njegove beskompromisne borbenosti, Filip se sjajno izvlačio iz neugodnih situacija i zato se uspio popeti s 11. mjesta u prvoj vožnji na prvo do postolja. A zahvaljujući upravo tom svom jurišništvu u utorak je osvojio srebro u paralelnom veleslalomu pa je nakon ove utrke kazao:

– Nakon dosta slabog prvog laufa, na kraju sam uspio puno napraviti u drugom. Malo sam i ljutit, jer bio sam pohlepan, htio sam više, no i četvrto mjesto je stvarno O. K. Da se stavim u poziciju od prije dvije godine, bio bih s ovim presretan, a sada sam ipak očekivao malo više. No već do sada napravio sam puno i nemam za čime žaliti.

No kad se već nije okitio još jednom medaljom, osvojio je jako puno bodova. Jer, premda je riječ o drugom natjecanju, prvih 15 na Svjetskom prvenstvu bude nagrađeno bodovima koji se pridodaju onima u Svjetskom kupu. A taj poredak nije bio najsretniji “savjetnik” svima onima koji su se na ovu utrku kladili. Jer i prvi i drugi veleslalomaši Svjetskog kupa nisu završili ovu utrku. Švicarac Odermatt izletio je već u prvoj vožnji, i to sa startnim brojem jedan, a Francuz Pinturault otpao je iz konkurencije kao skijaš koji je posljednji nastupio, i to s uvjerljivim vodstvom iz prvog laufa.

Nakon savršene Pinturaultove vožnje mnogi su očekivali francuskog pobjednika, što se i dogodilo, ali u liku i djelu Mathieua Faivrea. A taj čovjek ovih dana proživljava najbolje dane svog života. Nakon neočekivanog zlata u paralelnom veleslalomu osvojio je, još manje očekivano, zlato u veleslalomu. Prije ovoga “ludila” Faivre je jedinu pobjedu u karijeri izborio još u prosincu 2016. No čovjeku su se zvijezde posložile jer, da bi on pobijedio, favoriti su morali griješiti, a oni su to i činili. A sreće je imao i sa startnim brojem (9), što naš Filip, starter broj dva, baš i nije imao. Naime, na ovako zaleđenoj stazi uvijek je bolje imati nešto kasniji broj, dok se ne naprave tragovi kojima je lakše voziti. Uostalom, Filip je prijelomno za svoj domet pogriješio na istom mjestu gdje je izletio prvopostavljeni Odermatt pa ljudi iz njegova tima nisu imali vremena dostaviti mu preciznu informaciju gdje mora jako pripaziti.

Na koncu je i srebro otišlo čovjeku kojeg se tako visoko nije očekivalo, a to je Luca de Aliprandini, 30-godišnjak kojem je ovo bilo prvo postolje u karijeri i koji je zemlji domaćinu donio prvu mušku medalju na ovom natjecanju.

Među onih sto skijaša koji su startali bio je i Samuel Kolega, koji je u prvoj vožnji bio 34., a u drugom je zarana kiksao. U tako brojnom društvu bilo je i skijaških egzota poput 62-godišnjeg Hubertusa von Hohenlohea. Njemačkom plemiću koji nastupa za Meksiko ovo je bila 36. utrka na svjetskim prvenstvima, a najbolji plasman bio mu je 38. mjesto koje je osvojio 2005. godine u spustu.