Zubo prekinuo osam godina suše, druge najdulje u povijesti hrvatskog skijanja

Kad pogledamo ovo ostvarenje i povijest hrvatskih medalja na Svjetskim prvenstvima u skijanju, shvaćamo da je riječ o jako važnom odličju. Ovo je deseta hrvatska medalja na Svjetskim prvenstvima te, jako zanimljivo, tek drugo srebro u povijesti hrvatske reprezentacije.

Filip Zubčić je ovim iznenadnim srebrom u paralelnom veleslalomu (ali logičnom budući da je paralel postao nešto pošteniji prema boljim skijašima, a nešto manje lutrija) postao četvrta osoba iz Hrvatske s medaljom sa Svjetskih prvenstava, pridruživši se tako, naravno, Janici i Ivici Kosteliću te Natku Zrnčiću-Dimu.



Najuspješnija je uvjerljivo Janica s čak pet zlatnih odličja, dva iz St. Moritza 2003. godine (slalom i kombinacija) te tri iz Bormija dvije godine kasnije (slalom, kombinacija i spust).

Nakon nje slijedi Ivica koji ima po jednu medalju svakog sjaja. Uz već spomenuto kombinacijsko srebro iz Semmeringa vlasnik je i slalomskog zlata iz St. Moritza te superveleslalomske bronce iz Garmisch-Partenkirchena 2011.

Natko je svoju jedinu medalju ostvario u Val d'Isereu kad je bio treći u kombinaciji. Ova suša za medaljom od osam godina od 2013. do 2021. bila je druga najdulja od one početne koja je trajala 12 godina, od 1991. do 2003.