Na utakmicu Cibone i Crvene zvezde može 750 gledatelja

Košarkaši Cibone trebali bi u ponedjeljak otvoriti 20. sezonu regionalne lige utakmicom s favoritom tog natjecanja, euroligašem Crvenom zvezdom.

Susret je zakazan za 18 sati, a po najnovijim i zasad neslužbenim informacijama, u KC-u Dražen Petrović cibose će moći bodriti samo 750 gledatelja.

Doduše, i to je puno s obzirom na to da gledatelja u Ciboninim prvim utakmicama ove sezone (Dubrava, Zabok) nije ni moglo biti, no kako je lokalni stožer Civilne zaštite, navodno, ipak malo popustio, gledatelja će biti u svakom drugom redu na svakom drugom sjedalu.