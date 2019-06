Na turnir u Umagu stiže najbolji tenisač među političarima

Jubilarni 30. umaški teniski ATP turnir Plava laguna Croatia Open, koji će se ove godine održati od 12. do 21. srpnja, mogao bi biti pamtljiv po mnogo čemu. Već smo pisali o atraktivnim ekshibicijama (Ivanišević - Prpić u subotu i Ivanišević - Rafter u srijedu), bogata zabavna i gastronomska ponuda također se podrazumijeva, a sada - kada je stigla i lista prijava - možemo javiti da će i turnir biti iznimno kvalitetan.

- Najkvalitetniji u posljednjih sedam-osam, a možda i 10 godina. Fabio Fognini upravo je ušao u Top 10, Borna Ćorić sada je najbolji hrvatski tenisači to s 14. mjesta na ATP listi, a i ostali prijavljeni daju nam pravo da se veselimo. Dolaze obojica lanjskih finalista Marco Cecchinato i Guido Pella, nekoliko atraktivnih igrača iz regije (Srbi Djere, Lajović i Krajinović, Slovenac Bedene - op. a.), a i pobjednik iz 2017. godine - Rus Rubljov. Zbilja se možemo pohvaliti sastavom turnira - kazao je Tomislav Poljak pomoćnik direktora turnira na jučerašnjem predstavljanju Umaga u Zagrebu, svojevrsnom okruglom stolu o značaju umaškog teniskog turnira za umaški, istarski i hrvatski turizam.

- Zbog priredbi kao što je umaški teniski turnir, ali i raznih festivala, mi se za goste ne moramo boriti niskim cijenama nego - sadržajem. Turnir znači veliku promidžbu Umaga i Istre, koju posjeti četiri milijuna ljudi godišnje, ali i cijele Hrvatske. Zbog priredbi tog tipa o Hrvatskoj se govori više i ljepše a mi postajemo jedna od top-destinacija Europe i svijeta - istaknuo je ministar turizma Republike Hrvatske Gari Cappelli.

Predsjednik Organizacijskog odbora turnira (i predsjednik Uprave Plave lagune) Neven Staver naglasio je da je za umaški turnir neprocjenjivo to što je dio ATP obitelji, čime je Umag upisan na tenisku kartu svijeta.

- Kad vidite na kojoj su poziciji naši teniski tereni i to da su smještajni kapaciteti u neposrednoj blizini, onda vam ta činjenica objašnjava zbog čega se taj turnir održao svih ovih godina. Za dobru organizaciju potreban je cjelogodišnji rad, ali trud se isplati jer na turnir dođe i do 10.000 ljudi dnevno, a to je u desetak dana turnira oko 100.000 posjetitelja - sumirao je Staver.

Umag svake godine donese neku novost, pa će tako biti i ove godine. Istodobno s ATP turnirom održat će se i ITF-ov turnir za tenisače u kolicima HEP Croatia Open.

- Time su ljudi iz Plave lagune pokazali da im je stalo i do te socijalne komponente. Nastupit će 16 igrača, pojedinačno i u parovima - kazao je organizator tog turnira i najbolji hrvatski tenisaču kolicima Anto Joskić.

Druga novost bit će Umag Stars Open turnir koji će okupiti mnoga poznata imena iz svijeta sporta, ali i politike i estrade. U organizaciju tog dijela uključio se Silvio Marić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac.

- Dolazak nam je potvrdio ministar financija Zdravko Marić, za kojega kažu da je najbolji tenisačmeđu političarima. Od bivših nogometaša nastupit će Robert Jarni, Boris Živković, Hrvoje Čale..., a mogućnost dolaska ostavio je Zvonimir Boban. Bit će tu i ostali bivši sportaši kao što su Dubravko Šimenc, Dražen Anzulović, Patrik Ćavar... Igrat će se u četvrtak i petak, 18. i 19. srpnja. Atraktivnih nadmetanja neće nedostajati, a ja ću natjecatelje zamoliti da ne psuju i da se ponašaju pristojno - napomenuo je Silvio.