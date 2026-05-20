WTA RABAT

Marčinko do najvećeg uspjeha u karijeri: Prvi put će igrati četvrtfinale WTA turnira

Italian Open
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
20.05.2026.
u 17:01

Početkom drugog seta Marčinko je opet oduzela, pa odmah izgubila servis, ali nakon vodstva Kotliar 2-1 zaredala je s osam gemova zaredom, doila drugu dionicu sa 6-2

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko po prvi se put u karijeri plasirala u četvrtfinale nekog WTA turnira nakon što je u dvoboju 2. kola u Rabatu svladala Ukrajinku Jelizavetu Kotliar sa 5-7, 6-2, 7-6 () nakon dva i pol sata igre.

Tijekom čitavog dvoboja djelovalo je kako je Marčinko kvalitetnija igračica od Kotliar, ali uporna Ukrajinka odvela je susret sve do "tie-breaka" trećeg seta, no 20-godišnja Zagrepčanka uspjela je pronaći put do pobjede.

U prvom gemu koji je trajao gotovo 10 minuta Marčinko je propustila "break-loptu" koja bi joj vjerojatno olakšala posao, nakon što je u četvrtoj igri zadržala servis iako je napravila tri dvostruke pogreške Marčinko je u sljedećoj igri oduzela servis suparnici za 3-2. Nažalost, tu prednost nije i zadržala, da bi kod vodstva 6-5 Kotliar s dva odlična forhenda još jednom oduzela servis Marčinko i dobila prvi set.

Početkom drugog seta Marčinko je opet oduzela, pa odmah izgubila servis, ali nakon vodstva Kotliar 2-1 zaredala je s osam gemova zaredom, doila drugu dionicu sa 6-2 i povela u trećoj sa 3-0 uz dva "breaka" prednosti. Imala je Marčinko i loptu za 4-0, ali tada je zaredala s pogreškama i vratila Kotliar u meč. Ukrajinka je povela sa 5-4, ali Marčinko je zadržala servis kada je servirala za ostanak u meču, a onda napravila "break" za 6-5 i imala servis za meč. U tom je gemu imala i dvije meč-lopte, ali na kraju je Kotliar iskoristila četvrtu "break-loptu" za 6-6.

Ipak, u "tie-breaku" je Marčinko dominirala, povela sa 6-0 i realizirala ukupno četvrtu meč-loptu.

Marčinko će u četvrtfinalu igrati protiv Španjolke Jessice Bouzas.
