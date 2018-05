UŽIVO Zaiskrilo na Nou Campu: Barca u nastavku s igračem manje

Tradicionalni špalir neće dobiti - Zidane i društvo odlučili su prekinuti tradiciju pozdravljanja novog prvaka.

1 - This will be the first El Clasico in which one of the teams has already been crowned champions of La Liga since May 2008. Real Madrid won the title and then El Clasico by 4-1. Memory. pic.twitter.com/W09ADjo93c