STOLNI TENIS

Mužinić Vincetić i Dretar Karić obranile europski naslov

Rio de Janeiro: An?ela Mužini? i Helena Dretar Kari? osvojile srebro u stolnom tenisu
Zhu Zheng
25.11.2025.
u 17:39

Hrvatske parastolnotenisačice Anđela Mužinić Vincetić i Helena Dretar Karić osvojile su zlatnu medalju u konkurenciji parova u kategoriji WD10 na Europskom prvenstvu u švedskom Helsingborgu, obranivši titulu osvojenu prije dvije godine u Sheffieldu

Hrvatske paraolimpijke su u finalu pobijedile Turkinje Hatice Duzman i Merve Sefu Ozsu sa 3-2 (8-11, 11-3, 11-8, 4-11, 11-9). Mužinić Vincetić i Dretar Karić su finalnom pobjedom uzvratile Turkinjama za poraz 0-3 u skupini. U drugom dvoboju skupine bile su bolje od Srpkinja Zorice Popadić i Kristine Arančić sa 3-0, a potom su u polufinalu pobijedile Francuskinje Floru Vautier i Alexandru Saint-Pierre sa 3-0. Hrvatske igračice time su obranile europsko zlato u parovima osvojeno prije dvije godine u Sheffieldu.

Bila je to ujedno i njihova šesta europska titula. Prve četiri titule ostvarile su u ekipnoj konkurenciji, a posljednje dvije u parovima. Hrvatske paraolimpijke su svoj "zlatni niz" započele 2013. godine, potom su bile najbolje 2015., 2017., te 2019. godine, 2023. i 2025. S europskih prvenstvima imaju i broncu iz 2011. Podsjetimo, Anđela je zajedno s Helenom osvojila ekipno srebro na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru (2016), te broncu u Tokiju (2020). Treba dodati da su osvojile i ekipno srebro (2017), te broncu (2014) na svjetskim prvenstvima.

Za Anđelu Mužinić Vincetić druga je to zlatna medalja u Helsingborg nakon što je u pojedinačnoj konkurenciji "projurila" do obrane europskog zlata upisavši četiri pobjede pri čemu je ispustila samo jedan set. Medalju i to brončanu osvojili su i Borna Zohil i Mirjana Lučić u mješovitim parovima u kategoriji XD 17.

Zohil i Lučić su bili postavljeni za prve nositelje i bili su slobodni u prvom kolu. U četvrtfinalu su pobijedili Čehe Vita Spaleka i Nelu Kemlinkovu sa 3-0, dok su za ulazak u finale izgubili od Španjolaca Andera Cepasa i Olaije Martinez sa 0-3. Pavao Jozić i Zohil su u muškim parovima u kategoriji MD18 izgubili u četvrtfinalu od Francuza Matea Boheasa i Thomasa Bouvaisa sa 0-3.
Stolni tenis Anđela Mužinić Vincetić Helena Dretar Karić

