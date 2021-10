PIŠE MLADEN MILETIĆ

Može li srpski trener spasiti kultni hrvatski klub?

Uz uvažavanje da postoje neke razlike u mentalitetu, najveću je istinu rekao Silvio Marić komentirajući novo vodstvo Newcastlea: “Navijačima je svejedno tko je vlasnik kluba dok god je on financijski jak i može dovoditi igrače koji će ostvariti sportski rezultat.” Koliko smo daleko od toga, otkrit će ponešto i Ukićev komentar na ovoljetno slaganje KK Splita: “Znate kako to funkcionira, od izbora do izbora, promijeni se vlast pa se čeka što će biti...”. Rečeno u 2021. godini.