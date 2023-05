Moguće Dinamovo pojačanje dobilo posebno priznanje

Prema nekim izvorima Žan Vipotnik bi već danas trebao postati igrač Dinama. Naravno, ako se klubovi dogovore, prije svega o cijeni. Koliko znamo Maribor bi ga bio spreman pustiti za oko 3,5 milijuna eura, no ne zna se koliko nudi Dinamo.

Dinamo je prema izjavama iz mariborskog kluba u prednosti pred ostalim zainteresiranim klubovima, ali ako žele taj 'popust' moraju ga ostvariti odmah, neki tvrde da to mora biti danas, ali ipak će trebati još par dana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O kakvom je igraču riječ govori i novo priznanje koje je dobio Vipotnik. Taj 21-godišnji napadač već se okrunio trofejem, bio je najbolji mladi igrač sezone, a sad je proglašen igračem sezone. Sindikat profesionalnih nogometaša Slovenije proglasio ga je najboljim u sezoni koja je pri kraju. Vipotnik je trenutačno prvi strijelac lige s 20 pogodaka, a u glasovanju je pobijedio ispred Maxa Elšnika iz Olimpije i Marija Kvesića.

- Iskreno sam iznenađen, bila je velika konkurencija. Hvala svima koji su glasovali za mene, mojim suigračima, svima u klubu, bez svih njih ne bih uspio. Još je jedna utakmica do kraja prvenstva, idemo po novu pobjedu – rekao je Vipotnik na uručenju nagrade u Ljubljani.

Za najboljeg trenera izabran je trener Olimpije Albert Riera koji je slavio ispred Olivera Bogatinova iz Radomlja i Damira Krznara iz Maribora.

Vipotnik i Riera zacijelo će na kraju sezone promijeniti klubove, Vipotnik o tome nije želio govoriti. No, nakon nekoliko sastanaka zna se da je Maribor svoje uvjete poslao u Maksimiru u kojem su uzeli par dana za razmišljanje. No, da je priča 'vruća' nije sporno i sad ovisi o Dinamu hoće li prihvatiti to što traži Maribor. Popust za Dinamo neće biti prevelik, Maribor je od konkurenta plavih već dobio konkretnu ponudu od 3,5 milijuna.

VIDEO: Petkovića želi bivši trener Dinama, no on ima druge želje