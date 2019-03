UŽIVO Liverpool poveo nakon pritiska Dinama

Dinamovo proljeće ovog tjedna ima dva nastavka, najprije će danas mlada momčad Dinama na stadionu Hitrec-Kacian ugostiti Liverpool u osmini finala Lige prvaka mladih, a onda će u četvrtak Bjeličini igrači preko Benfice u Lisabonu pokušati doći do četvrtfinala Europske lige.

Dinamo - Liverpool 0:1

53' - Pogodak za goste! Glatzel je probio po desnoj strani, loše je reagirala obrana Dinama, a na nisku loptu na peterac prvi stiže Duncan i pogađa za 0:1.

51' - Sjajno je solo akcijom u priliku za udarac došao Ćuže. Pucao je snažno, ali vratar Liverpoola je uspio obraniti udarac igrača Dinama.

45' - Još jedna fantastična situacija za Dinamo. Franjić je ušao šesnaesterac, otišao možda mrvicu previše udesno, pa je njegov udarac vratar Liverpoola obranio tako što je lako zatvorio prostor na prvoj vratnici.

17' - Odlično igra Dinamo! Imaju se čemu nadati domaći navijači. Ćuže je fantastično povukao, gurnuo loptu u prostor Marinu, ali je vratar Liverpoola uspio zaustaviti udarac.

Početni sastavi:

Dinamo: Horkaš, Hrvoj, Antovski, Franjić, Gvardiol, Šutalo, Marin, Gjira, Šipoš, Julardžija, Ćuže

Liverpool: Jaros, N. Williams, Lewis, R. Williams, Boyes, Coyle, Sharif, Jones, Glatzel, Duncan, Cain

Klinci koje vodi Igor Jovićević stigli su do osmine finala Lige prvaka mladih. Kao prvaci Hrvatske nisu imali put kao prva momčad, za razliku od Liverpoola i njegove mlade momčadi. Dinamo je išao kroz nokaut fazu i u dvije utakmice bio je bolji od Viitorula i Astane, a u šesnaestini finala u Zagrebu su, kad se počelo igrati na jednu utakmicu, plavi nakon jedanaesteraca izbacili moskovski Lokomotiv.

Napomenimo da se do kraja igra na jednu utakmicu, prođu li plavi, ždrijeb će odlučiti s kime igraju u četvrtfinalu i tko je domaćin, a polufinale i finale igra se u Nyonu, također na jednu utakmicu. Bilo bi lijepo da plava momčad, koja ima kvalitetu za to, dođe na tu završnicu u središnjicu Uefe. No sad najprije treba preskočiti slavni engleski klub, a tek onda gledati prema onome što nosi, nadajmo se, skora budućnost. A da u ovoj momčadi ima puno budućnosti i za prvu momčad, nije sporno.