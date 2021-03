Modrić: Mislio sam da ću se oprostiti od reprezentacije, ali nema razloga da ne budem tu

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ovog je vikenda ušao u povijesne knjige hrvatskog nogometa svojim 135. nastupom u reprezentativnom dresu, čime je pretekao Darija Srnu na vječnoj ljestvici vatrenih. Nakon svoje 135. utakmice iz HNS-a su mu priredili prigodan video, a Modrić se i rasplakao.

"Kad kažem da je meni uvijek ogromna čast igranje za reprezentaciju, to nije samo floskula. Ja prije svega uživam igrajući za Hrvatsku i mislim da moje emocije i jučer na večeri i na svakoj utakmici dovoljno govore. Iskreno, nisam mislio da ću imati ovoliko nastupa i da ću biti rekorder. To mi nisu bili snovi kad sam počeo igrati, najvažnije mi je bilo da nešto veliko ostvarim s Hrvatskom", rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.

Zatim se kapetan morao osvrnuti i na nešto ružnije teme, a riječ je, naravno, o slabom startu Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022.

"Nismo odigrali bajno protiv Cipra, to mi i sami znamo. Početak je kvalifikacija i ne igramo kako želimo i kako možemo, ali dugo je do kraja. Uvjeren sam da ćemo biti puno bolji jer imamo kvalitetu samo moramo se malo više opustiti i uživati. Svaki put kroz kvalifikacije imamo teških trenutaka, valjda tako mora biti s nama. No, uvijek smo nakon toga izlazili jači i prikazivali smo dobre igre. Pogledajte ostale rezultate, nikome nije lagano. Mislim da ne treba govoriti da je ovo katastrofa. Znamo da nije dobro, ali osvojili smo jučer tri boda i sad gledamo naprijed", rekao je Luka, te se osvrnuo na idući izazov, utakmicu s reprezentacijom Malte u utorak:

"Nema danas više reprezentacija koje možeš lako dobiti. Nezgodna je to utakmica jer nismo najbolje krenuli u kvalifikacijama, ali sad imamo priliku odigrati jednu pravu mušku utakmicu. Nemojmo se zavaravati da će biti lagano, vidjeli smo kako su igrali u Slovačkoj. Mora ih se shvatiti ozbiljno".

Nakon što je najavio utakmicu s Maltom, Modrić je nešto govorio i o budućnosti u reprezentativnom dresu, što je uvijek zanimljiva tema jer je s jedne strane riječ od 36-godišnjaku, a s druge strane o, i dalje, najboljem nogometašu naše nacionalne selekcije, čak i u tim poznim godinama.

"Hoću li igrati protiv Malte? To morate pitati izbornika. Što se reprezentacije tiče, bit ću iskren. Moj prvotni plan, prije pandemije, bio je da odradim Europsko prvenstvo pa da onda sjednem i razmislim. Opet, kad vidim s koliko gušta i dalje dolazim u reprezentaciju, mislim da još mogu puno dati i da mogu pomoći ovim mlađim dečkima da stasaju i da shvate što znači igrati za Hrvatsku. Dok se budem osjećao dobro, dok budem osjetio da sam potreban i da me Hrvatska treba, nema razloga da ne budem tu", rekao je Modrić.