Modrić je u istoj godini pobijedio Dinamo s dva kluba. Znate li kad je to bilo?

Prelet preko sportske klupske biografije Luke Modrića (40) otkriva jedan zanimljiv, intrigantan detalj: najveći hrvatski nogometaš svih vremena u jednoj kalendarskoj godini dva puta je pobijedio klub za kojeg navija, Dinamo. I to u dresovima dva različita kluba.

Godina je 2004., a iz Večernjakove arhive izvlačimo članak iz 16. veljače, pod naslovom: "Deverić prizemljio modre". Izvješće je to s Dinamovih zimskih priprema u Hercegovini, a naslov se odnosi na prijateljsku utakmicu iz finala Memorijala Andrija Anković, Zrinjski - Dinamo 2:0, odigranu u Gabeli na Stadionu Podavala. Plave je s klupe vodio trener Nikola Jurčević, bila je to momčad s Turinom, Drpićem, Mujčinom, Eduardom, Struparom..., dok su u dresu Mostaraca bila trojica Dinamovih igrača na posudbi, Džidić, Modrić i Janjetović.

"Deverićeva momčad ima glavu i rep, u Maksimiru barem mogu biti sretni što se na teškom poslu potvrđuje jedan talentirani Dinamov trener. S njim i nekoliko mladića iz omladinske škole podno juga, prije svih 17-godišnji Luka Modrić, koji je kod Deverića postao vođa momčadi", zapisao je izvjestitelj Večernjeg lista.

Šest mjeseci kasnije, Luka Modrić već je bio igrač zaprešićkog Intera, vodio ga je Srećko Bogdan, na klupi plavih je Đuro Bago, a utakmica je Inter - Dinamo 1:0 u 6. kolu HNL-a. Pogodak odluke postigao Srđan Pecelj. Modrić je igrao do 75. minute, dobio je ocjenu 7, a zamijenio ga je Tomislav Gondžić. U tom trenutku Inter je bio lider prvenstva sa stopostotnim učinkom i gol-razlikom 10:0.

U trećem nastupu protiv Dinama u 2004. godini, 28. studenog, Luka je s Interom bio poražen u Maksimiru 0:2. A na četvrto sučeljavanje s Dinamom Luka je čekao četiri godine, do 6. studenog 2008., kada je s Tottenhamom slavio u Londonu s 4:0.

Luki Modriću očito odgovara kada igra protiv Dinama. Možda je vrijeme da se ponovno vidi kako mu ide - s Dinamom.