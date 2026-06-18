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HRVATSKI KAPETAN

Modrić je protiv Engleske upisao svoj 199. nastup za Hrvatsku. Nažalost, neće ga pamtiti po dobrome

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
18.06.2026.
u 05:52

Modriću je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava. Samo tri igrača imaju više utakmica u nogama u reprezentativnim utakmicama.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić protiv Engleske je upisao 199. nastup u dresu "Vatrenih", pri čemu dvadeseti na Svjetskim prvenstvima.

Kapetan hrvatske nogomete reprezentacije Luka Modrić je u susretu protiv "Gordog Albiona" upisao 199. nastup u hrvatskom dresu, te jubilarni 20. na SP-u..

Nažalost, neće ga pamtiri po dobrome, reprezentacija je izgubila, a Luka je skrivio kazneni udaraca za 0-1.

Modriću je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava. Samo tri igrača imaju više utakmica u "nogama" u reprezentativnim utakmicama. Cristiano Ronaldo je upisao 229 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, Argentinac Lionel Messi je protiv Alžira ušao u klub 200.

Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Reprezentaciju je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce četiri godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnoim susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD.

Zanimljivo, Luka je igrao kod šestorice hrvatskih izbornika, Zlatka Kranjčara, Slaven Bilića, Igora Štimca, Nike Kovača, Ante Čačića, te od listopada 2017. kod Zlatka Dalića.

Modrić je na svjetskim prvenstvima debitirao 2006. u Njemačkoj upisavši dva nastupa protiv Japana i Australije. U Brazilu 2014. je igrao tri okršaja, protiv Brazila, Kameruna i Meksika.

Prije četiri godine u Rusiji, Modrić je igrao u svih sedam susreta. Protiv Nigerije, Argentine, Islanda, Danske, Rusije, Engleske i Francuske.

U Katru je također upisao sedam nastupa. Otvorio je i zatvorio turnir protiv Maroka, a igrao je i protiv Kanade, Belgije, Japana, Brazila i Argentine.

Na listi igrača s najviše nastupa na svjetskim prvenstvima vodi Argentinac Lionel Messi sa 27 nastupa, Nijemac Lothar Matthaus je drugi sa 25 nastupa, a njegov sunarodnjak Miroslav Klose ima 24 nastupa. U klub 20+sada je ušao i Modrić.

Slavlje nakon gola za 1:1

SVE MODRIĆEVE UTAKMICE NA SVJETSKIM PRVENSTVIMA:

SP NJEMAČKA 2006

Skupina:
Hrvatska – Japan 0-0 (12 minuta)
Hrvatska – Australija 2-2 (16 minuta)

SP BRAZIL 2014.

Skupina:
Brazil – Hrvatska 3-1 (90 minuta)
Kamerun – Hrvatska 0-4 (90 minuta)
Hrvatska – Meksiko 1-3 (90 minuta)

SP RUSIJA 2018.

Skupina:
Hrvatska – Nigerija 2-0 (90 minuta, pogodak)
Hrvatska – Argentina 3-0 (90 minuta, pogodak)
Hrvatska – Island 2-1 (65 minuta)
Osmina finala:
Hrvatska – Danska 3-2 11m, 2-2 (120 minuta)
Četvrtfinale:
Hrvatska – Rusija 4-3 11m, 2-2 (120 minuta)
Polufinale:
Hrvatska – Engleska 2-1 prod. (119)
Finale:
Hrvatska – Francuska 2-4 (90 minuta)

SP KATAR 2022

Skupina:
Hrvatska – Maroko 0-0 (90 minuta)
Hrvatska – Kanad 4-1 (86 minuta)
Hrvatska – Belgija 0-0 (90 minuta)
Osmina finala:
Hrvatska – Japan 3-1 11m, 1-1 (99 minuta)
Četvrtfinale:
Hrvatska – Brazil 4-2 11m, 1-1 (120 minuta)
Polufinale:
Hrvatska – Argentina 0-3 (81 minuta)
Za 3. mjesto:
Hrvatska – Maroko 2-1 (90 minuta)

SP SAD, KANADA, MEKSIKO 2026.

Skupina:
Hrvatska - Engleska 2-4 (58 minuta)

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Modrić

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