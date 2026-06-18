Kolumbija pobjedom protiv Cannavarova Uzbekistana krenula u Svjetsko prvenstvo

Kolumbija je u Mexico Cityju svladala Uzbekistan s 3:1 u prvom kolu skupine K Svjetskog prvenstva. Favorizirana južnoamerička reprezentacija potvrdila kvalitetu, ali i imala težak posao protiv discipliniranog suparnika koji vodi Fabio Cannavaro, nekadašnji trener Dinama.

Kolumbija je povela u 40. minuti pogotkom Munoza. Uzbekistan je u nastavku uspio vratiti rezultatsku ravnotežu, u 60. minuti je izjednačio je Fayzullaev.

U 65. minuti zabio je Luis Diaz, a konačni rezultat postavio je Campaz u sudačkoj nadoknadi. U prvoj utakmici skupine Portugal je ranije kiksao i odigrao samo 1:1 s DR Kongom.

Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s tri boda. Po jedan bod imaju Portugal i DR Kongo, a bez bodova je Uzbekistan.

U četvrtak će se igrati prve utakmice 2. kola grupne faze. U skupini A će se od 18.00 sati u Atlanti sastati reprezentacije Češke i Južne Afrike, dok će od 21.00 sat u Los Angelesu igrati utakmica skupine B Švicarska - Bosna i Hercegovina.