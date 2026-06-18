Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 32
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Modrić iskreno o penalu: 'Nesmotreno, malo sam ga dirao. Livaković? Nekad gledaju svaku sitnicu, nekad ne'
Engleska - Hrvatska 4:2
Gana - Panama 1:0
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠILO 3:1

Kolumbija pobjedom protiv Cannavarova Uzbekistana krenula u Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia
Foto: HENRY ROMERO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 06:00

Favorizirana južnoamerička reprezentacija potvrdila kvalitetu, ali i imala težak posao protiv discipliniranog suparnika koji vodi Fabio Cannavaro, nekadašnji trener Dinama.

Kolumbija je u Mexico Cityju svladala Uzbekistan s 3:1 u prvom kolu skupine K Svjetskog prvenstva. Favorizirana južnoamerička reprezentacija potvrdila kvalitetu, ali i imala težak posao protiv discipliniranog suparnika koji vodi Fabio Cannavaro, nekadašnji trener Dinama.

Kolumbija je povela u 40. minuti pogotkom Munoza. Uzbekistan je u nastavku uspio vratiti rezultatsku ravnotežu, u 60. minuti je izjednačio je  Fayzullaev.

U 65. minuti zabio je Luis Diaz, a konačni rezultat postavio je Campaz u sudačkoj nadoknadi. U prvoj utakmici skupine Portugal je ranije kiksao i odigrao samo 1:1 s DR Kongom.

Kolumbija je tako prva na ljestvici skupine K s tri boda. Po jedan bod imaju Portugal i DR Kongo, a bez bodova je Uzbekistan.

U četvrtak će se igrati prve utakmice 2. kola grupne faze. U skupini A će se od 18.00 sati u Atlanti sastati reprezentacije Češke i Južne Afrike, dok će od 21.00 sat u Los Angelesu igrati utakmica skupine B Švicarska - Bosna i Hercegovina.

Tablice omogućuje Sofascore

 
Ključne riječi
Uzbekistan reprezentacija Kolumbija reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!