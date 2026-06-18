Navijači kritični prema obrani, ali slave jednog čovjeka: 'On je zaslužio prolaznu ocjenu'

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo porazom od Engleske 4:2 (2:2) u utakmici u kojoj su se, unatoč šest pogodaka i nekoliko lijepih poteza, najviše istaknule slabosti u obrambenoj tranziciji i problemi u sredini terena. Na stadionu u Dallasu, pred 70.389 gledatelja, Engleska je iskoristila pogreške u hrvatskoj obrani te brzim protunapadima i pritiskom u drugom poluvremenu prelomila susret u svoju korist. Hrvatska je, iako je u prvom dijelu pokazala ofenzivnu konkretnost i dvaput se vraćala u egal, u nastavku ostala bez pravog odgovora na intenzitet suparnika.

Englezi su poveli iz jedanaesterca koji je realizirao Harry Kane, dok su za Hrvatsku zabijali Martin Baturina i Petar Musa. Kane je potom dodao još jedan pogodak, a u strijelce su se upisali i Jude Bellingham te Marcus Rashford, koji je zabio za konačnih 4:2. Na društvenoj mreži X dominiraju oštre i podijeljene reakcije, posebno na račun obrane i sredine terena hrvatske reprezentacije. “Poklanjali smo Englezima. Poklanjali kao rijetko kada. Tuchel je uzvratio očajnom selekcijom igrača, što će se vidjeti kasnije, ali kroz drugo poluvrijeme se nismo mogli vratiti. Plusevi su – sjajni golovi. Baš krasotice.”

Drugi komentar naglašava razliku u ritmu kroz utakmicu: “Šteta! Da su prvih 35 minuta drugog poluvremena igrali kao prvo poluvrijeme… bilo bi bolje. A mogli su i ne primiti jedan od ona dva gola na početku, ne bi škodilo!” Najviše pohvala ipak ide na račun vratara Dominika Livakovića, koji je prema navijačima spriječio još teži poraz: “Livaković je heroj utakmice. Bez njega bi primili bar još 4 komada.” Drugi komentar ide još dalje: “Dobro je, moglo je bit i 8:2 da nije bilo Livakovića. Jednostavno je Tuchel u drugom poluvremenu nadmudrio Dalića… pali smo u sredini i to je to.”

Kritike su bile posebno usmjerene na defenzivnu liniju i vezni red: “Ovaj gol pokazuje koliko se loše vraćamo. Obrambena tranzicija grozna. A Gvardiol opet zujao na strani. Čovjek nije spreman", piše komentator. Jedan od stranih navijača bio je još oštriji: "Vušković je talent, ali ni izbliza još nije spreman za igru na najvišoj razini. Izgledao je kao U21 igrač večeras.”

Dio komentara ipak zadržava uravnoteženiji ton: “Hrvatska u prvom i drugom poluvremenu dvije potpuno različite momčadi. Englezi su nas nadigrali i zasluženo pobijedili.” I dalje se, unatoč porazu, ističe da je bilo pozitivnih trenutaka: “Da su igrali kao u prvih 35 minuta drugog dijela, ili zadnjih 10 minuta, bilo bi drugačije. Dobra igra protiv Engleza – unatoč rezultatu.” Najemotivniji komentari dotaknuli su i pojedince: "Modrić, penzija zove. Vušković i Gvardiol pogubljeni.”